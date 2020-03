Conoce aquí los detalles de la marcha convocada para el 8M

View this post on Instagram

[🔴100 FORMAS DE PARTICIPAR en la Huelga General Feminista 8M – Parte I] Te presentamos 100 (y más) ideas para movilizarte este 8 y 9 de marzo, días en que nos declaramos en huelga. Busca las formas que se adapten mejor a tus posibilidades, paralizando en el trabajo, o usando una cinta morada en la muñeca, yendo a la marcha de tu ciudad, u organizando actividades con tu comunidad, cambiando nuestras fotos en redes sociales por afiches de la huelga, o imprimirlos para pegarlos en nuestras casas, lugares de trabajo o estudio. Todas las acciones suman! La huelga es más que una marcha! Qué actividades se te ocurren a ti para sumarte a la huelga? #LaHuelgaFeministaVa