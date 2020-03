Huelga 9M: así fueron las barricadas y movilizaciones de secundarios con las que amanecieron distintas ciudades del país

View this post on Instagram

[HUALPEN, MADRUGADA DEL 09 DE MARZO] Esta noche de marzo en Hualpén, desconocidas realizan corte de tránsito en sector Industrias, lo que mantuvo el tránsito cortado con barricadas incendiarias durante extensos minutos, reivindicando el día internacional de la mujer trabajadora, a la mujer mapuche, popular y la huelga general feminista.