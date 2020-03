Corey Feldman lanza documental, en medio de "problemas técnicos", donde acusa a Charlie Sheen de abuso y violación

Se suponía que este lunes Corey Feldman lanzaría el documental que preparaba con la intención de sacar a la luz los nombres de algunos integrantes de Hollywood que habrían abusado de él y su amigo Corey Haim cuando eran niños. Sin embargo, a pesar de promover e impulsar incansablemente la transmisión mundial en vivo del lanzamiento de este, las caídas reiteradas del sistema y bloqueos de la página no permitieron masificar el proyecto. “No sé cómo vamos a hacer que la gente vea la película. Tenemos que resolver ese problema primero. Sí, algunas personas han visto la película, pero el mundo que está esperando no ha visto la película hasta donde yo sé. Así que tengo que llegar al fondo, descubrir cómo volvemos a poner esto en línea y cómo podemos transmitirlo mañana a las doce en punto sin ser pirateado ”, manifestó el actor dejando entrever que habría manipulación externa.

Bajo el título "(My) Truth: The rape of two Coreys", el cual dirigió, escribió y financió, el actor revela varios nombres de estrellas de la industria involucrados en casos de abuso y violación, donde él y su amigo de infancia fueron víctimas. “Antes de morir me hizo prometer que diera a conocer la verdad”, señaló Feldman afirmando que Haim había sido violado por Charlie Sheen en medio del rodaje de la película "Lucas" en 1986.

Esta no es la primera vez que a Charlie Sheen es acusado de violar a Corey Haim. Dominic Brascia, un amigo de la presunta víctima, contó una historia similar en 2017. En ese entonces Sheen desmintió la acusación categóricamente y llevó a Brascia a los tribunales, en una causa que se resolvió con un acuerdo extrajudicial.

Finalmente fueron sólo los asistentes en el teatro quienes pudieron ver completo el documental, luego Feldman subió al escenario e informó a la multitud que el panel de preguntas y respuestas programado se cancelaría debido a las distintos problemas ocasionados y a la ausencia del moderador que se había retirado antes.

Asimismo, el documental también señala a otros personajes de Hollywood por presuntos abusos contra Corey Feldman y Corey Haim. Entre ellos, el actor Jon Grissom, el empresario nocturno Alphy Hoffman y el agente Marty Weiss."Espero que les dé a otras víctimas la fuerza para presentarse. Porque debe haber un maremoto en este momento. Necesitamos una ola de justicia. Necesitamos una ola de verdad. Necesitamos una ola de coraje ”, dijo Feldman. “La verdad debe sobrevivir. Los niños deben ser salvados".