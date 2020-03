Felipe Guevara explicó querella de la Intendencia de la Región Metropolitana contra Patricio Bao

Durante esta jornada, la Intendencia de la Región Metropolitana presentó una querella en contra seis personas por el delito de desórdenes públicos graves, y entre ellas está Patricio Bao, el adulto mayor de 69 años que el pasado domingo fue agredido cerca de la Plaza Baquedano por personal de Carabineros en el marco de la marcha por el Día de la Mujer.

Y fue el Intendente Felipe Guevara el que dio cuenta de las razones que tuvo el organismo que él encabeza para lleva a cabo la accion judicial.

“Esto no es algo particular contra él, es una querella en contra de seis personas detenidas, que pasaron a control de identidad y se declaró que sus detenciones eran legales. La Intendencia se ha hecho parte de decenas de situaciones como esta, por lo tanto no es ninguna novedad lo que ha ocurrido en este caso en particular”, señaló el Intendente en entrevista con el Canal 24 Horas.

Desgarrador relato de hombre de 69 años golpeado por carabinero: “Actúan sin ningún criterio” Patricio Bao, persona de la tercera edad, entregó su testimonio este lunes por la noche al noticiero central de TVN.

“Sobre el señor Patricio Bao hay dos cosas distintas que deben ser investigadas. Uno, si hubo o no uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros. Eso está a cargo del tribunal y del sumario interno que Carabineros ya dispuso. Y también hay que investigar el ataque de este señor a los carabineros, pues nada exime a un ciudadano que agrede a funcionarios policiales”, añadió Felipe Guevara.

El Intendente precisó que “en en cualquier paìs y en cualquier democracia desarrollada es querellado alguien que ataca a un policía que retiene a otra persona y que debido a eso escapa, perjudicando una investigación. En todo caso, a mí las imágenes me dan cuenta de un uso excesivo de la fuerza, pero eso tendrá que ser investigado”.