Histórica marcha feminista: los errores tras los cálculos de Carabineros

Ya sea que sumen 2 millones, 1 millón o 800 mil, las mujeres que participaron de la manifestaciones con motivo de la conmemoración del 8 del marzo, hicieron historia, recalcaron desde la organización y autoridades. La jornada, junto con la de ayer lunes, sirvió para evidenciar que el movimiento feminista tiene más fuerza que nunca y que las demandas son compartidas, por lo bajo, por miles.

Eso es lo que importa, de acuerdo con lo manifestado desde la Coordinadora Feminista 8M. "Fuimos históricas", repitieron. Según lo expresado por Alondra Carrillo, una de las voceras de la entidad, "hay algo incalculable en lo que fue la presencia de mujeres y disidencias sexo-genéricas en la marcha del día de ayer, hay algo incalculable que desborda todo número posible, porque ayer no fue una concentración, no estábamos todas paraditas en un mismo recuadro".

De todas formas, el cálculo de las asistentes sí generó debate, sobre todo, porque Carabineros insistió en que no fueron más de 150 mil. Pese a que la vocera de Gobierno, Karla Rubilar, corrigió al alza la cifra, asegurando que fueron alrededor de 800 mil, la institución encabezada por Mario Rozas no rectificó.

"Entre entrada y salida de mujeres, cerca de las 800 mil": Karla Rubilar se desmarca de Carabineros y entrega nueva cifra de marcha por 8M "Yo parto catalogándola como la marcha del 8 de marzo más grande que hemos tenido", afirmó.

El coronel Patricio Santos, del Departamento de Análisis Criminal de Carabineros, explicó que la "evaluación no es una percepción visual, sino que es un cálculo a través de un algoritmo que va a permitir evaluar la densidad de personas sobre una superficie dada". Esta se desarrolla mediante la fusión de datos territoriales con imágenes de dron. Así, llegaron a la conclusión de que en perímetro autorizado para marchar, 65 mil metros cuadrados, se congregaron 2,3 personas por m2.

Desde la Coordinadora, en tanto, aseguraron que la extensión de la marcha alcanzó 278 mil m2 con una densidad de 5 a 7 personas por m2. De ser así, se habrían convocado entre 1.390 mil personas y 1.946 mil.

En conversación con Publimetro, el arquitecto y director de Espacio Público, Sebastián Gray, manifestó que en base a los cálculos que él realizó, que incluye un área de 260 mil metros cuadrados, el mínimo de asistentes a la marcha se puede situar en 800 mil personas y el máximo en 1.040.000.

Para el cálculo, dijo, se debe tener en consideración que la densidad no es constante, porque no se trató de una concentración, sino que de una movilización constante, donde las personas se desplazaban. Además, no todo el ancho de la calzada se ocupa, se deben restar las veredas y el bandejón central. Así, fijó la densidad máxima en cuatro personas por metro cuadrado

"Es difícil explicar el cálculo de Carabineros. Yo vi una declaración muy temprano y uno hubiese esperado que hubiese un nuevo balance. Si fueran serios entregarían los diagramas de cómo realizan los cálculos (…) Si quieren tener credibilidad, deben transparentar este tipo de datos. No resulta aceptable que nuestra policía se enrede con este asunto, uno esperaría datos fidedignos", sostuvo.

En los mismos términos, Alondra Carrillo acusó que existe "claramente una intencionalidad política" en entregar otras cifras a las reales.

"Este Gobierno emplea a Carabineros para hacer el trabajo sucio, lo ha hecho durante todo este tiempo. Hay una utilización política de Carabineros de Chile, quienes también son una institución criminal. Nosotras así lo hemos dicho; por supuesto que hay algo orquestado ahí, tiene que ver con quienes aparecen desde el lado del reconocimiento de esta movilización", detalló.

Para tener una referencia, Línea 1 de Metro, que a diario transporta 125 mil pasajeros entre las 7 y las 9 de la mañana de lunes a viernes, presenta una densidad de 6 pasajeros por m2, según un estudio de la Universidad de Chile. Quienes asistieron a la marcha, tienen claro que en algunas zonas, la concentración de personas era como la que se vive en el tren subterráneo, pero en un ambiente seguro.