Líder de la “Primera Línea” del “Rechazo” dice que ha recibido asesoría de barras bravas argentinas

Durante el día hubo mucha expectativa a partir del momento en que Canal 13 anunció que en su noticiero central Tele13 de este martes 10 de marzo emitiría un reportaje sobre la denominada “Primera Línea” de quienes apoyan la opción por el “Rechazo” en el Plebiscito Constituyente del próximo domingo 26 de abril.

Y gran parte de ese estado de ánimo se debía a que uno de los entrevistados era Sebastián Izquierdo, quien se ha hecho conocido por aparecer en filmaciones de redes sociales amenazando de muerte a sus contrarios.

El periodista Alfonso Concha fue el encargado de efectuar una “sui géneris” entrevista a Sebastián Izquierdo, fundador del grupo "Capitalismo Revolucionario", quien dispuso de su propio equipo de filmación durante la conversación, junto al de Canal 13, para, según él, aprovechar el material en sus propias redes sociales.

“Dije que los vamos a matar, no que yo los iba a matar. Y eso fue en un contexto, pues el video está cortado. Quien me grababa me decía “Facho, se van a morir, los vamos a matar a ustedes”. Y nombra a mis hijos además. Yo le erspondo riendo que somos nosotros los que los vamos a matar, y lo hago en tono de burla, ni siquiera enojado. Lo mío fue una respuesta de un palabreo callejero de dos personas que se tiran chorezas… Todo eso no fue en serio, es como una discusión de dos automovilistas que chocan y se dicen eso”, señaló Sebastián Izquierdo, músico de 45 años .

El líder de las hasta ahora cinco marchas del “Rechazo” –en las que participan unas cuarenta agrupaciones y que se han caracterizado por la violencia, como lo mostró la agresión en Providencia durante el pasado fin de semana contra el periodista Rafael Cavada-, añadió que “en el tema comunicacional me he hecho asesorar bastante con gente de las barras bravas de Argentina. Ellos nos han dicho cómo hacerlo para que cuando aparezcamos se vea impactante ”.