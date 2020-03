Aces anuncia "Tomazo": "No soltaremos los liceos hasta que esté fuera Piñera"

Mañana 11 de marzo se cumplen dos años dese que el Presidente Sebastián Piñera llegó al poder por segunda vez. Para “conmemorar” esa fecha es que la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Chile está haciendo un llamado a "Tomazo" para este miércoles.

La acción consistiría en que los estudiantes se “tomen” los recintos educacionales en señal de protesta.

“El llamado es claro, les secundaries no dejaremos de movilizarnos”, escribió la Coordinadora a través de su cuenta de Twitter. Esto no sólo sería por temas de educación, sino que se enmarcaría en el estallido social que vive el país desde octubre. “Ya no solo por educación sino que seguiremos hasta que se cumplan las demandas del pueblo”, declararon.

Finalmente cierran diciendo que “no soltaremos los liceos hasta que esté fuera Piñera. No más muertos del pueblo en manos del Estado”.

"Tomazo" de la Aces contra Figueroa

Esta mañana el nuevo ministro de Educación, Raúl Figueroa, fue consultado por el llamado de la Aces. En conversación con la prensa la autoridad aseguró que si se concretara, sería un gran daño. “El principal daño que se le puede hacer a la educación pública es interrumpir el proceso. La continuidad de las clases es un elemento básico que no puede faltar”, comentó.

Además aseguró sobre el "Tomazo" que “toda iniciativa es derechamente una iniciativa que apunta a impedir la mejora de la calidad de nuestra educación. Lo que hoy el país necesita más que nunca es mejorar la calidad de la educación en la sale de clase”

Ante ello la vocera Isidora Godoy dio razones para la movilización y el llamado. “Nos movilizamos porque ustedes no han dado respuesta a las demandas del pueblo”, escribió a través de su cuenta de Twitter.