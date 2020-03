Jubilado que le ganó a AFP: “Se le puede doblar la mano al sistema”

Con sorpresa fue tomada la informacion surgida durante la tarde de este miércoles 11 de mazo, que indica que la Corte de Apelaciones de Talca acogió un recurso de protección presentado en contra de la AFP Provida por el jubilado José Eduardo González Uribe, quien en un plazo máximo de 30 días debe recibir la totalidad de sus fondos previsionales, una cifra que bordea los 23 millones de pesos.

El beneficiado por esta medida judicial fue entrevistado por Radio Cooperativa, medio al que declaró que “estoy recién asimilando este fallo y me cuesta un poco (hacerlo)… No es que desconfíe, sino que a uno lo pilla de sorpresa por cómo ha sido el sistema a través del tiempo… Un sistema lleno de irregulardades y de injusticias”.

José Eduardo González Uribe agregó que “yo tengo una jubilación de 164 mil pesos y ahora deberían darme 23 millones de pesos… Pero todavía me cuesta asimilar lo que pasó, estoy en eso. Lo que me interesa y que me pone un poquito contento es que al sistema sí se le puede doblar la mano”.

El jubilado declaró que “la justicia tiene que abrir los ojos, algo que muchos jueces no han hecho. Yo dejé de trabajar cuando tuve un accidente cerca de los 65 años, cuando me quedaba poco para jubilar. Hoy hoy no puedo trabajar porque se me empaña la visión por ese accidente, por eso pedí mi plata. Aparte, tengo otras enfermadedas y muchos dramas físicos, pero debo seguir cubriendo mis necesidades”.

José Eduardo González Uribe terminó la entevista diciendo que “en el país hay muchos viejos, Chile se está poniendo viejo, pero el Estado y el Gobierno son nefastos. Hay que luchar y seguir por nuestros derechos”.