Madre de Gustavo Gatica: “Él es un ángel que no guarda odio por haber perdido sus ojos”

Durante la noche de este martes 10 de marzo, la madre y el hermano del estudiante de sicología de la Universidad Academia Humanismo Cristiano Gustavo Gatica Villarroel -quien perdió la vista de los dos ojos tras ser herido por balines el pasado 8 de noviembre- fueron entrevistados por Eduardo Fuentes en el programa “Mentiras Verdareras” del canal La Red.

Gustavo les acompañó en el estudio, pero no apareció en pantalla.

La mamá, Prudencia Villarroel, señaló que "Gustavo tiene un alma noble y es muy amado por su familia, amigos y quienes nos han ayudado en estos cuatro meses. Él es resiliente, es un verdadero ángel que no guarda odio por haber perdido sus ojos. Todos los días dice que está bien, un empuje que ha tenido desde chico”.

"Ojos para el pueblo": instalan mosaico en honor a Gustavo Gatica en su casa de estudios En el muro de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano se puede ver la intervención.

La madre del muchacho que se encuentra inserto en una diura etapa de rehabilitación, añadió que “desde el Estado y el Gobierno no hemos tenido ayuda. Han hablado de el el Presidente (Sebastián Piñera), la Primera Dama (Cecilia Morel) y algunos ministros (el de Salud, Jaime Mañalich, y la vocera, Karla Rubilar), pero las palabras son muy fáciles de decir, lo que vale son las acciones. Es mentira que se han acercado a nosotros y da rabia ver que cuando hay un carabinero herido van de inmediato a verlo, para al resto o no. El Estado es de todos, no d eun solo grupo. Ya es tarde para juntarnos con esa gente, queremos justicia y reparación. Es más, sí nos han apoyado personas anónimas que se han acercado a nosotros para darmos un abrazo solidario. Esa es la gente buena que valoramos”.

Gustavo Gatica está aprendiendo a tocar batería, a manejarse con el sistema Braille y a ocupar el bastón. Y ya está matriculado para seguir estudiando.

Gustavo Gatica: Nano Stern le cede derechos de canción basada en el caso del joven El cantautor local le regaló a perpetuidad todos los derechos de autor derivados de "Regalé mis ojos" a Gatica y su familia.

Su hermano Enrique, quien ha trabajado en temas vinculados a derechos humanos, contó que “ya perdimos un hermano, por lo que esto es otro golpe duro para la familia. Ha sido difícil avanzar, y lo que nos ha ayudado a salir adelante es la fortaleza de Gustavo. Él ha sido increíblemente fuerte y valiente, por lo que nosotros no podemos ser una carga para él. Queremos contribuir a su rehabilitación en medio de una situación en la que Chile se acerca al terrorismo de Estado”.

https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2019/11/26/clinica-santa-maria-emitio-diagnostico-final-gustavo-gatica-quedo-sin-vision.html

Ahora, madre de Gustavo Gatica asegura que espera cambios y dignidad tras las movilizaciones sociales. #GustavoGaticaMV pic.twitter.com/aB2jU8qwO8 — Mentiras Verdaderas (@mentiraslared) March 11, 2020