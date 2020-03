Ratifican millonaria multa a Canal 13 por supuesto "adoctrinamiento" del FPMR a alumnas del Liceo N°1

Canal 13 no logró revertir el fallo en su contra tras el reportaje sobre supuest0 "adoctrinamiento" a estudiantes del Liceo N°1 por parte del FPMR. Es más, la multa de 10 millones de pesos ratificada en diciembre pasado fue confirmada por Corte de Apelaciones.

Te puede interesar…

Fallo en contra de Canal 13: la señal de Luksic deberá pagar millonaria multa por polémico reportaje sobre vínculos entre el Liceo 1 y el FPMR A más de un año de su emisión.

Las razones dadas por la entidad judicial tenían relación a que el reportaje del periodista Alfonso Concha afecta la honra y la dignidad de las alumnas del establecimiento. Fue así que, en un fallo unánime, la novena sala del tribunal de la alzada respaldó la decisión del CNTV aludiendo a las atribuciones que confiere la Constitución para "velar por el correcto funcionamiento de tal medio de comunicación”.

Esto incluye “el permanente respeto, a través de su programación, a los valores morales y culturales propios de la Nación; a la dignidad de las personas; a la protección del medio ambiente, y a la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, dentro de dicho marco valórico”.

La resolución subraya que “la concesionaria no respetó el correcto funcionamiento de sus emisiones, afectando la honra de las estudiantes del Liceo N°1 de Niñas y su dignidad personal, al no corresponder sus fuentes con la información desplegada en la pantalla, obviando información que debía proporcionar para la opinión del público, pues al no hacerlo permitía concluir la existencia de un vínculo de las estudiantes del Liceo N°1 y grupos extremistas”.

A continuación el cuestionado reportaje