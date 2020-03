Gobernadora de Itata habría amenazado a funcionarios públicos para que concurrieran a manifestación por el rechazo

La gobernadora de la provincia de Itata Rossana Yáñez se encuentra en medio de una polémica luego de que se filtrara un audio en el que supuestamente amenazaría a funcionarios públicos para ir a una marcha por el rechazo a la nueva constitución el sábado pasado.

En el registro, que habría sido enviado a un grupo de WhatsApp, se escucha “una voz similar a la gobernadora” haciendo una “invitación” para que asistan al banderazo, señala Biobío.

“Diez y media es el banderazo, así que les dejo a todos hecha la invitación, entre comillas, pero intendencia se dará cuenta de quienes van y quienes no van, ese fue el mensaje. Gracias, yo no puedo ir porque no debo ir, pero ustedes sí, chao”, señala Yáñez.

Felipe Harboe, senador del PPD, dijo que se comunicaría con el ministro del Interior Gonzalo Blumel par mostrarle su preocupación por la denuncia, señalando que “no es aceptable que una gobernadora haga una amenaza velada a los funcionarios”.

Además, dijo que pedirá que Contraloría investigue si la gobernadora cometió alguna infracción.

Consultada sobre la polémica, Yáñez afirmó que no entendía sobre lo que se le estaba preguntando, “porque no tengo nada que ver con esas actividades”.