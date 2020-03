Continúa la espera de las víctimas del Estado

Cuando se constatan abusos por parte de agentes del Estado, la exigencia es que, a lo menos, haya verdad, justicia y reparación. Pero como ha quedado en evidencia, según el registro del INDH, tras haber presentado 1.312 querellas, el Ministerio Público sólo ha formalizado 17 investigaciones.

Así lo confirmó en conversación con Publimetro el jefe Jurídico de la entidad, Rodrigo Bustos, quien advirtió que, pese a que existe una obligación de esclarecer los hechos, y a que han colaborado con la Fiscalía, la tasa con que se ha logrado imputar delitos es muy baja.

Si bien en lo que queda de marzo y en el mes de abril se sumarían formalizaciones, Bustos aseguró que el alto número de abusos ha terminado “impactando” al sistema judicial. “Lamentablemente, hasta ahora, el Gobierno no ha otorgado más recursos al sistema y eso también dificulta el esclarecimiento de las causas”, sostuvo.

Respecto de la responsabilidad que le cabría a Carabineros en el retraso de las investigaciones, Bustos manifestó que, ya antes de la crisis, “habían casos emblemáticos donde hubo obstrucción a la justicia” de parte de la policía.

Considerando que hay una reforma pendiente a la institución uniformada, el profesional indicó que se deben disponer medidas inmediatas, ya que no se puede tolerar que se sigan vulnerando derechos fundamentales.

Frente a la demora en las investigaciones, el abogado que representa a Fabiola Campillay, Miguel Yáñez, afirmó que las autoridades han abordado los casos con “mentiras”, para que la opinión pública “crea que se está trabajando”.

“En las víctimas hay una desesperanza total, porque no hay formalizados, no hay justicia y claramente hay un pacto de silencio por parte de Carabineros (…) Se actúa como si continuáramos en dictadura”, manifestó el abogado a este medio.

El estado de las causas “emblemáticas”

1 Fabiola Campillay. Causa desformalizada. De acuerdo con el abogado que la representa, Carabineros recién entregó las tarjetas de las cámaras que utilizaron en el patrullaje donde resultó herida

2 Gustavo Gatica. Causa desformalizada y con reserva. Pese a que Blumel dio un plazo para entregar nombre de carabineros involucrados, los antecedentes no se han conocido.

3 Mauricio Fredes. Causa desformalizada La defensa de la familia ha solicitado una serie de diligencias, entre ellas que Carabineros entregue imágenes.

Comisión de DDHH revisa actuar policial

Hasta la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, llegaron ayer miércoles el ministro del Interior, Gonzalo Blumel; el general director de Carabineros, Mario Rozas; y el director Nacional del INDH, Sergio Micco. Todo, con el objeto de analizar el actuar policial en el marco de crisis social que atraviesa el país.

En la instancia, el secretario de Estado dio cuenta de las medidas adoptadas por el Ejecutivo para promover el resguardo de los derechos humanos y el orden público. Medidas que ya ha repetido en ocasiones anteriores.

En los mismos términos, Rozas insistió en que los protocolos desplegados por Carabineros han estado apegados a la legitimidad. Recalcó, así, que están “haciendo todo lo posible para recuperar la paz social y el orden público”.

Por su parte, el director del INDH, manifestó su preocupación ante el avance que han tenido las investigaciones. Si bien reconoció que los hechos de violencia han disminuido, subrayó en que se requiere “verdad, justicia y reparación”.

“Nos preocupa que durante los próximos meses nosotros, como Estado democrático, tomemos las medidas necesarias para garantizar aquello”, dijo.

Frente Amplio exige pronunciamiento de la Suprema

Liderados por Beatriz Sánchez, las comisiones de Derechos Humanos del Frente Amplio, entregaron una misiva al presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, en la que se le conmina a pronunciar la disposición del Poder Judicial a investigar las denuncias de violaciones a los DD.HH. desde el inicio del estallido social las.

Ahí, solicitaron al máximo tribunal que se comprometa a dar una señal clara de intolerancia ante los abusos. Coincidiendo con la conmemoración de los 30 años del retorno a la democracia, la excandidata presidencial sostuvo que no se puede “esperar 30 años más para conocer quiénes son los responsables de las violaciones a los DD.HH. y para que todos los casos que conocemos no queden en la impunidad. No se puede entender una democracia con estos grados de impunidad”.

Desde el conglomerado, además, enviaron otras misivas a organismos internacionales como la Corte Penal Internacional, el Comisario de Derechos Humanos y la CIDH, pidiendo que hagan uso de sus herramientas .