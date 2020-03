La estrategia del alcalde de La Cisterna para evitar a la barra de la "U"

El alcalde de La Cisterna, Santiago Rebolledo (PPD), firmó este jueves el decreto que impide la utilización del estadio Municipal de su comuna y que tendrá efecto inmediato este sábado 14 de marzo a las 17:30 horas, cuando está programado el partido entre Palestino y Universidad de Chile en ese mismo recinto.

La idea del edil y del Concejo Municipal es que ni la barra brava de los azules ni la de Colo Colo transiten por las calles de su comuna, y por ello, en esta ocasión, plantearon la estrategia de forma distinta. A pesar de que en el 2018 y 2019 hicieron todos los esfuerzos posibles para que estos equipos no jugaran en su estadio, éstos fueron ineficaces ante los alegatos de los "Árabes" frente a la Intendencia Metropolitana y la ANFP.

Dado que ambos organismos están a favor de que se realice el partido y con público, considerado que no fue afectado por la medida de suspensión de espectadores para prevenir el coronavirus, tanto el ente gubernamental como el del fútbol han ayudado a la dirigencia del "Tino" para que el compromiso se pueda jugar. Con conocimiento de eso, y con las experiencias anteriores, en la alcaldía pensaron un plan jurídico diferente, que dejara sin mucho margen de acción a Palestino.

Bajo esa perspectiva, el alcalde manejó los tiempos de forma distinta y por eso recién firmó este jueves el recurso que le permite cerrar el estadio, sin importar el contrato de arriendo que Palestino tiene con ellos. La idea es que la directiva de los "Tetracolores" (que no había sido notificada hasta ayer de la medida) no tenga la opción de presentar un recurso que sea tramitado rápidamente -y que sea admisible- por los tribunales de justicia este viernes. Esto, considerando que si no se resuelve hoy, el sábado correrá la decisión de Rebolledo y el partido no se podría jugar en La Cisterna.

A pesar de sentir el golpe, la dirigencia de Palestino comenta a este medio que están tranquilos y confiados en que se pueda llegar a un acuerdo con la Municipalidad, la Intendencia Metropolitana, Estadio Seguro y la ANFP para poder disputar el duelo contra la "U". Es más, en su sitio web continúa sin inconvenientes la venta de entradas para los 2.834 hinchas locales que esperan que lleguen, sacando la opción a los fanáticos visitantes de asistir.

Si es que finalmente Rebolledo logra "ganar" con esta estrategia, en el cuadro "Árabe" manejan otros tipos de soluciones como jugar en otro estadio, siendo el Nacional una de sus opciones, o bien intentar jugar antes del 18 de marzo, día que el Ministerio de Salud y la ANFP dispusieron para el inicio de la "cuarentena del fútbol chileno" por el coronavirus.