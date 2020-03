Coronavirus: lávate las manos al ritmo de tu canción favorita

Debido al brote de Covid-19 y que recientemente fuera declarado pandemia por la OMS, las alternativas para combatir la enfermedad se han múltiplicado.

Autoridades hacen el llamado a prevenir y lavarse continuamente las manos, y de esta forma, expertos dijeron que la forma correcta era frotar por 20 segundos, o el tiempo que toma en cantar la canción de 'feliz cumpleaños' dos veces.

La aplicación fue creada por el adolescente de 17 años, William Gibson; quien quería que la gente tuviera más alternativas que tan sólo feliz cumpleaños. Fue así como nació 'Wash your lyrics'

La infografía lanzada por el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, que muestra una rutina de lavado de manos de 13 pasos, es la que utiliza la applicación.

Puedes crear tu propia infografía con tu canción favorita haciendo click aquí.

🎶 I made a little site in 24h that generates hand washing instructions accompanied by lyrics from a song of your choice instantly – check it out! 🔗 https://t.co/JKAQRYy5Yz pic.twitter.com/S1bDLyKt6C — william ⚡️ (@neoncloth) March 8, 2020

Desde su lanzamiento el pasado 9 de marzo, unos 348 mil carteles se han generado a través de la página web.

👐 Wash Your Lyrics: Day 3 Stats 🔥 348,471 posters created (+ 110,907 / 146.6%)

👤 753,245 unique users (+ 333,106 / 179.2%)

🖥 14,549,012 server requests (+ 6,445,343 / 179.5%) Note: these stats include previous days figures https://t.co/BJsKfrinbK — william ⚡️ (@neoncloth) March 12, 2020

Unas las canciones más populares ha sido Bohemian Rhapsody de Queen.

Wash your lyrics

A continuación te dejamos las mejores creaciones que se han compartido a través de redes sociales:

¿Y como cuanto debe durar el lavado de manos para prevenir el #COVID19mx ? pic.twitter.com/ArQOzeURn0 — Tronatiuh (@tronytiuh) March 12, 2020

El Simón creó un paso a paso para lavarse las manos jeje #coronaviruschile pic.twitter.com/3VAGYHWC2h — 🧚‍♂️ (@SebaFabia) March 13, 2020

Me compartieron el lavado de manos que debe durar 20 segundos, lo mismo que dura el coro de I want it that way de los @backstreetboys. Bien, a lavarse ls manos cantando. pic.twitter.com/1tnB3gZ8QZ — Sam de Blake (@sam_blumm) March 12, 2020

Técnicas efectivas de lavado de manos. 👇🏽🤙🏽 #InformaciónQueCura Posted by Alex Romo on Thursday, March 12, 2020

Por otro lado artistas han compartido sus propias versiones con sus canciones.

Covid 19, sashay away! Hennies, it's important to wash your hands and the first verse of my song Love Yourself is the perfect amount of time to rid yourself of those nasty germs. 😷 So practice self care and love yourself at the same time! #washyourlyrics pic.twitter.com/SieGj5aS3L — Billy Porter (@theebillyporter) March 11, 2020

También entidades famosas han compartido su propia versión:

Oh honey, I'll do anything for you. So wash your hands. pic.twitter.com/aT4FcFX1Df — Netflix US (@netflix) March 10, 2020

I'm gonna take my hands down to the old town road, I'm gonna wash til I can't no more 🤠👏 @lilnasx @neoncloth pic.twitter.com/FdCLkjU1IP — YouTube (@YouTube) March 10, 2020