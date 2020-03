Su secreto fit: revelan fotos de Dua Lipa tomando Aperol mientras hace yoga

Parece que la cantante Dua Lipa se toma el título de su canción "New rules" de manera literal. O al menos así parece por las nuevas y especiales reglas que sigue en su modo de ejercitarse.

Pues se dieron a conocer fotos suyas que desafían la lógica: la intérprete aparece haciendo yoga de un particular modo: tomando Aperol Spritz. Además, se puede ver una botella de cerveza Corona.

Se trata de imágenes de diciembre, pero que recién hoy están viendo la luz ahora a través de medios como In Style. Otra cosa que llama la atención es que no hay en la foto rastros de un mat de yoga y que la artista británica no está usando la usual indumentaria para practicar deporte, sino que está usando jeans.

Te puede interesar

Las bromas de Katy Perry y Vanessa Hudgens a Dua Lipa por sus marcados abdominales La cantante subió una foto a Instagram donde se ve demasiado "marcada"

La cantante tras "Be the One" y "Don't Start Now" estrenará en los próximos días su segundo disco de estudio "Future Nostalgia", que será liberado el 3 de abril.