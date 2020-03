Matthei anuncia que no abrirán los colegios y realizarán clases online en Providencia por coronavirus

La alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei anunció la suspensión de clases presenciales en la comuna debido al coronavirus.

"Con el equipo de la CDS decidimos no abrir nuestros colegios y realizar clases on line hasta el 15 de abril", indicó la edil.

— Evelyn Matthei (@evelynmatthei) March 15, 2020