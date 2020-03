Alcalde Carter evalúa cerrar centros comerciales de La Florida por coronavirus

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, dijo esta mañana que la comuna que él encabeza se encuentra en estado de emergencia y que, por lo mismo, están evaluando diversas medidas para combatir el coronavirus, entre las que se encuentra el posible cierre de los centros comerciales.

Carter, quien participó como invitado en el matinal #ContigoCHV de Chilevisión, dijo que en el día de ayer no quiso realizar críticas al gobierno, porque "no es momento de enfrentarse. Lo que tenemos que hacer es trabajar unidos", pero aún así fue enfático en decir que se necesita actuar con rapidez y claridad.

De acuerdo a Carter, es muy posible que el virus se vuelva más agresivo en la población y por lo mismo su comuna tomó la decisión de realizar acciones más concretas y agresivas para enfrentar el virus. Carter dijo que a partir de hoy su comuna se encuentra en emergencia y que, en las próximas horas, anunciarán una serie de medidas que se encuentran en evaluación.

Reunión al mediodía

Carter precisó que "vamos a tener una conversación hoy día (será a las 12) con los centros comerciales para que demuestren que tienen responsabilidad social. Los centros comerciales, los cines los gimnasios están llenos en este minuto. Y eso no puede ser. Los jóvenes no tienen conciencia de que al tocar un fierro en el gimnasio, por ejemplo, luego pueden contagiar".

Al explicar de qué manera se realizará el control a los centros comerciales, Carter dijo que "vamos a modificar ordenanzas para regular restaurantes, cines y gimnasios. Esperaría que los centros comerciales sean generosos. Esta no es la oportunidad de lucrar. No es momento de subir el precio del papel higiénico, del alcohol. Me parece súper grave lo que está pasando en los supermercados. Hay un importante nivel de desabastecimiento de productos necesarios. Eso hay que regularlo, para que nadie se pase de listo".

En el matinal de CHV también participó el diputado PS Juan Luis Castro, quien adelantó que en las próximas horas participará de una reunión en La Moneda, donde aseguró que planteará la "necesidad de cerrar las fronteras".