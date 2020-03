Gustavo Gatica: “Mientras Sebastián Piñera esté en el mando, va a seguir la violencia”

En una entrevista exclusiva que dio en su casa a la Agencia Reuters, Gustavo Gatica señaló que según su parecer es necesario que el Presidente Sebastián Piñera dejé su alto cargo para disminuir la presión y problemas del país iniciados con el denominado “Estallido Social” el 18 de octubre del año pasado.

El joven de 21 años, estudiante de sicología y quien el pasado 8 de noviembre quedó ciego tras recibir los disparos de balines de Carabineros en ambos ojos mientras fotografiaba las protestas en el centro de Santiago, dijo que “han asesinado a muchas personas como para que nos volvamos a la casa como si nada… Siento que Piñera tuvo opciones. Tuvo la opción de dialogar con la gente y tuvo la opción de declararle la guerra y él eligió esa opción. Por eso estamos con esta tensión en las calles finalmente. Mientras Piñera esté en el mando va a seguir la violencia. Algo que sí puede bajar la tensión es que renuncie Piñera, yo creo que es fundamental”.

“Me gustaría seguir siendo la persona que va a protestar y que se manifiesta. Tampoco pretendo ser un líder ni un representante de este movimiento”, agregó Gustavo Gatica, quien la semana pasada dio a conocer una carta pública en la que responsabilizó políticamente a responsabiliza política y penalmente de la violencia que hay en el país al Presidente Sebastián Piñera, al ex ministro del Interior Andrés Chadwick, al actual ministro del Interior Gonzalo Blumel y al general director de Carabineros Mario Rozas, y también fue al sector de Plaza Italia con su hermano a participar de una manifestación.

El muchacho, quien ha recibido tratamientos kinésico, ocupacional, sicológico y siquiátrico, precisó que “el estallido social pudo haber sido en cualquier Gobierno. Era algo que se venía acumulando de hace mucho tiempo. Los políticos no se dieron cuenta de lo que el pueblo estaba sintiendo. Ellos viven en una burbuja y, por ende, no se dan cuenta del malestar que había en el pueblo".

Sobre su regreso a la Plaza Italia de la semana pasada, indicó que “yo quería también ir a la Plaza de la Dignidad como un gesto de resistencia, de (mostrar) que no nos han ganado… Aunque nos quiten las piernas, aunque nos quiten los ojos, vamos a seguir ahí siempre… No creo que vuelva a haber paz en Chile. Mientras no haya justicia, la gente va a seguir con rabia, va a seguir saliendo a la calle… Por eso justicia para mí es que los responsables de esto paguen lo que tengan que pagar. Si tienen que pagar con cárcel, que lo hagan, y en todos los casos, no solo por el mío”.