No hizo cuarentena aunque llegó de NY: Trinidad de la Noi es duramente criticada

En medio de la pandemia del coronavirus, que ha implicado que a quienes lleguen desde el extranjero se les pida entrar en cuarentena, la modelo Trinidad de la Noi decidió hacer omiso de la recomendación. Es por eso, que tras llegar de Nueva York, este fin de semana fue a un matrimonio. Y publicarlos en redes sociales.

La respuesta de usuarios que vieron las publicaciones no se hicieron esperar y generaron tantos comentarios negativos, gran parte de los posts trataban a la influencer de "irresponsable", que De la Noi terminó bajando sus publicaciones originales.

Tras ello, algunos usuarios precavidos dieron a conocer pantallazos con las imágenes borradas.

pantallazo RRSS

Respuesta con molestia

Un usuario incluso subió la respuesta de Trinidad de la Noi a alguien que le consultó específicamente por la cuarentena: "NO TENGO QUE HACER CUARENTENA… pasé seguridad nacional y me hicieron los test. No tengo coronavirus. No tengo cuarentena y NO ESTOY HACIENDO NADA MAL". Cabe recordar que en redes sociales el uso de mayúsculas corresponde a gritar.