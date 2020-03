Alcaldesa de La Pintana y formalización de su antecesor por malversación: “La justicia nos empieza a dar la razón”

El alcalde de La Pintana entre 1992 y 2016, Jaime Pavez, fue formalizado este martes 17 de marzo por malversación de caudales públicos por 35 millones de pesos en 2014.

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, el exedil de la comuna sur de Santiago habría destinado hace seis años dineros públicos a fines privados durante su periodo como alcalde, al firmar un cheque por la cantidad de dinero ya citada para afiliar a la ANFP al club de fútbol Deportes La Pintana, propiciando su ingreso a la Segunda División para profesionalizarlo cuando era administrado por una sociedad anónima.

“Estamos dentro de la hipótesis de malversación de caudales públicos, en cuanto se distrae un monto de dinero y se aplica a un fin que no corresponde. El exalcalde y el por entonces director de la Corporación de Deportes de La Pintana destinan ese monto a un fin privado. Eso solo beneficia a un reducido grupo de personas y obviamente tiene fines privados que no corresponden a la entidad pública”, dijo a Emol la fiscal adjunto de la Metropolitana Sur, Paulina Díaz, respecto de Jaime Pavez.

El exalcalde perdió las primarias para ser reelecto en 2016 y luego se convirtió en concejal pintanino, puesto que debió dejar en 2018 por “notable abandono de deberes” tras ser denunciado por otros cuatro concejales ante el Tribunal Calificador de Elecciones debido a una deuda por mil 200 millones de pesos que la comuna arrastraba con la Corfo. Debido a ello su partido político de siempre, el PPD, suspendió su militancia.

Jaime Pavez fue formalizado y quedó con medidas cautelares de baja intensidad, en este caso el arraigo nacional. Se pidió firma mensual y no fue concedida porque tiene irreprochable conducta anterior y por la contingencia, que hace aconsejable que la gente no circule y no vaya mucho a las comisarías para evitar la expansión del coronavirus.

La actual alcaldesa de La Pintana y quien reemplazó en el cargo a Jaime Pavez tras vencerlo en las primarias , Claudia Pizarro, dijo a Publimetro que “hoy la justicia nos empieza a dar la razón. Este caso es de hace seis años, cuando yo como concejala denuncié ante la Contraloría el desvío de esos 35 millones de pesos desde el presupuesto municipal a la Corporación de Deportes, que entregó un cheque por esa suma a la ANFA, la que a su vez pagó la inscripción de Deportes Pintana, administrado por la Sociedad Anónima Deportiva Profesional Santiago Sur, en la ANFP”.

La alcaldesa Claudia Pizarro añadió que “ese fue un extraño movimiento de recursos, para hacerlos parecer como de destino público, cuando eran para favorecer a privados. La Contraloría me dio la razón en 2015 e inició una serie de procesos administrativos que obligaron a la Corporación de Deportes a reintegrar en cuotas ese dinero al municipio. Pero el daño ya estaba hecho, porque los 35 millones de pesos terminaron en la ANFP. Así que en 2017, a los pocos meses de asumir como alcaldesa, nos querellamos contra el exalcalde y un director de la Corporación, los que habían firmado el cheque con el que se pagó la inscripción del club privado de fútbol profesional”.