¿Tú primer home office? Consejos para que tengas productividad pese al coronavirus

Debido a la pandemia de Covid-19, muchas son las personas que ahora deben realizar el llamado "teletrabajo" para evitar la propagación del virus.

Si eres alguno de los que debe laborar desde la casa por culpa del coronavirus, es muy importante que tengas en cuenta los siguientes consejos:

Prepara tu lugar de trabajo

Busca un espacio donde te sientas cómodo, en el que puedes trabajar sin ser interrumpido, adecuando una habitación de forma temporal, o convirtiéndola en un sitio permanente.

Ten ventilación adecuada y la entrada de luz solar debe ser adecuada para no forzar tu visión. Utiliza una silla cómoda y un buen escritorio.

Si bien puede parecer ideal trabajar recostado en un sillón o incluso hacerlo acostado en la cama, esto solo empeora tu postura y productividad, y además distrae y produce somnolencia, pues tu cuerpo asocia estas posturas con disfrutar de otras actividades.

Definir horarios

Es importante que definas tus horarios de trabajo y los respetes. Si debes comenzar a trabajar a las 8:00, prepara tu desayuno y todo lo que necesites antes para estar disponible a esa hora, no después.

También es importante que organices tu labor para que acabes en el horario que termina tu "jornada laboral", sin dejar trabajo pendiente.

Separa lo doméstico de lo laboral

Deja en claro a las personas con las que compartes el hogar que aunque te encuentres en la casa, estás trabajando y no estás disponible para realizar labores domésticas.

Y no dediques más del tiempo necesario a tu trabajo, pues si tu jornada laboral acabó, debes finalizar. Aunque no estés físicamente en el lugar normal de trabajo, no debes exigirte de más.

Es preciso que ambas situaciones las establezcas y converses desde un comienzo, para evitar malos entendidos.

Comidas y snacks para descansar

Es importante que realices pequeñas pausas para despejarte, y una de las más importantes es para almorzar.

Come en un lugar distinto al de tu espacio de trabajo, ya que estás descansando. Además, de vez en cuando consume alguna fruta o un yogurth para mantenerte activo y evitar la fatiga y el sueño.

Construye tu plan de trabajo

Define diariamente las tareas que debes llevar a cabo, dejando en claro con lo que vas a comenzar y con qué vas a terminar.

Además, ponte metas semanales, pues así tu cerebro seguirá en movimiento e irás logrando lo te propusiste.

Límites con los hijos

Si tienes pequeños en casa, es importante que establezcas límites. Debes recordar que estás trabajando, no disfrutando de unas vacaciones.

Es de suma importancia que cuentes con ayuda si lo necesitas, y que les expliques a los niños que en ciertos horarios no debes ser interrumpido. De igual forma, ten a la mano pequeños snaks y actividades ya previstas, para mantenerlos ocupados.

Tú eres importante

A ti te contrataron por algo, tu entregas un valor a tu trabajo, y aunque no estés de forma presencial en él recuerda que el funcionamiento de la empresa no es lo mismo sin tu aporte. Tú impactas hasta el cliente final, no pierdas tu propósito.

Recuerda que al realizar el 'teletrabajo' te estás protegiendo a ti, a tu familia y a los que más te importan.