Actriz de 'La casa de papel' es diagnosticada con coronavirus

Durante las últimas semanas diversos famosos han sido diagnosticados con coronavirus.

Ahora una de las actrices de la serie La casa de papel también dio positivo a la prueba del COVID-19.

Todo tras presentar síntomas como fiebre y tos seca.

Se trata de la actriz Itziar Ituño quien interpreta a la inspectora Murillo en dicha serie.

Por medio de su cuenta de Instagram, la actriz de 45 años de edad dio la noticia.

Escribió un mensaje en el que pide a todas las personas ser muy cuidadosos con esta enfermedad.

También indicó que su caso no es grave y se encuentra estable.

"Mi caso es leve y estoy bien, pero es muy muy contagioso y súper peligroso para la gente que está más débil (…) Esto no es tontería, sean conscientes, no lo tomen a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta dónde va a llegar. Ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común", escribió.