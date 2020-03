Conozca las otras frases del Presidente Sebastián Piñera en entrevista por coronavirus

Esta noche de miércoles 18 de marzo el Presidente Sebastián Piñera fue protagonista de una entrevista hecha por el periodista Daniel Matamala en el Palacio de La Moneda que fue emitida por CNN Chile y Chilevisión y se centró en los efectos de la pandemia de coronavirus en nuestro país.

Una de las respuestas destacadas del Primer Mandatario fue aquella en la que dijo que “Chile está mucho mejor preparado que Italia para enfrentar al coronavirus”, cuando se le pidió comparar lo vivido por el país europeo, uno de los más afectados del mundo por la enfermedad, con lo que está pasando acá, en una jornada en la que dictó Estado de Catástrofe Nacional.

Pero el Presidente también se refirió a distintos puntos abarcados por el Covid-19.

Acaparamiento de productos

“Llamamos a la gente a no acaparar productos, pues así uno deja a otro sin bienes esenciales. Les digo a los especuladores y a las empresas que no abusen de los chilenos, pues los estamos persiguiendo con la la ley. El Estado de Catástrofe nos permite confiscar bienes acaparados para que estén a disposición de la gente”.

Cuarentena total

“Hay que preocuparse de la salud de las personas, de los que están en riesgo. Es nuestra primera prioridad. Y estoy preocupado por los padres o abuelos que están en el grupo de riesgo. Pero también hay que ocuparse de que la gente que está en su casa siga funcionando y tenga los bienes y servicios necesarios. ¿Quién se preocupará de eso con una cuarentena total?… No sé si corresponde en ese caso una cuarentena total”.

Cierre del comercio

“Hay que mantener abiertas farmacias, bancos, supermercados y tiendas con artefactos del hogar. Todo lo demás hay que cerrarlo. Debemos permitir que la gente que está en sus casas posea lo que necesita para vivir”.

Rol de los militares

“Ahora será distinto a lo del 18 octubre del año pasado, cuando lo esencial era el orden público. Ahora importa la salud pública. Ellos ya cooperaron con 700 camas para el sistema de salud y van a cooperar como una fuerza sanitaria, protegiendo los pasos fronterizos no habilitados para impedir el ingreso del virus y también ayudando en el orden público”.

Crítica a los alcaldes

“He escuchado varias ideas creativas, pero los expertos me dicen que cualquiera de ellas empeora lo que tenemos. Por ejemplo, el cierre de un mall por un alcalde no es bueno, porque la gente se moverá a otra comuna. Hay que tomar medidas integrales, no una en cada comuna”.

El peor escenario

“El escenario más grave es tener cien mil enfermos al mismo tiempo, aunque no todos hospitalizados. Un total de 16 mil de ellos estarían hospitalizados, ocho mil con tratamiento intensivo en camas críticas y cuatro mil con apoyo respiratorio. Y algunos de ellos fallecerán. Hoy tenemos ocho pacientes en tratamiento crítico y solo uno en riesgo, un joven con muchas enfermedades crónicas… Estamos viendo más lugares para habilitar camas, como por ejemplo el Hotel O’Higgins en Viña del Mar. La idea es postergar los casos menos urgentes”.

Golpe a la economía

“Esto será muy grave para la economía, nos golpeará fuerte. Ya hay 220 mil millones de pesos dispuestos para abordar esta pandemia, pero la situación llevará al planeta al borde de una profunda recesión. Mire cómo ha caída ya el valor del cobre. Estamos protegiendo el empleo de siete millones de chilenos y de un millón de empresas, esencialmente pymes. Por eso habrá pronto un anuncio de un nuevo plan de impulso la economía. Ojalá que todos nos unamos, porque esto es una tormenta perfecta con el 18 d octubre, la sequía, los incendios forestales, el coronavirus y ahora la recesión. Hay que ser responsable, generosos y colaborativos”.

La suspensión de clases

“Teníamos planificado suspender las clases en algún momento, pero no el lunes de esta semana porque entre lunes y martes queríamos vacunar a todos los niños contra la influenza y además estábamos preparando una plataforma digital para continuar las clases y había que capacitar a los alumnos y los profesores. La idea era cerrar las escuelas después. Los alcaldes son los sostenedores y ellos deciden lo que hacen con colegios municipales, es parte de sus facultades y suspendieron las clases. Pero insisto en que no es bueno pensar las soluciones solo en el plano local de cada comuna, hay que ser integrales”.

Bajo nivel de aprobación

“Es verdad que hoy todas las instituciones y los políticos tenemos baja aprobación, pero yo fui elegido hace dos años democráticamente por una gran mayoría y enfrentaré todos los desafíos por esa responsabilidad. Como chileno y Presidente tengo la responsabilidad de seguir adelante. Es claro que me gustaría tener más apoyo, pero yo no miro las encuestas para decidir. Cuando me levanto pienso qué es bueno para el país”.

Corrección al Ministro de Salud Jaime Mañalich

“El Ministro Mañalich quiso decir que los índices de expectativa de vida, de maternidad, de sobrevida infantil, de alcantarillado y de agua potable son más altos en Chile que en varios países desarrollados. El principal problema es acceder al sistema de salud y ahí nos enfrentamos a las listas de espera. No se ha garantizado el acceso a la salud en tiempo oportuno, por eso es vital la reforma a la salud”.