Coronavirus: te decimos todos los juegos gratis que puedes bajar ahora mismo

Gracias al Coronavirus, muchas empresas han intentado ayudar a las personas a que el aislamiento en sus casas sea mucho más llevadero de lo que se podría pensar. Es por eso que las compañías de videojuegos no se iban a quedar de brazos cruzados y decidieron liberar unos cuantos títulos para la causa.

Esos son muchos juegos

Sabemos que no muchos tienen el tiempo para poder estar jugando todo el día pues el home office se implementó desde el inicio de la cuarentena. Pero como no todo es trabajo, también nos podemos dar un tiempo para diversión y gog.com lo sabe y por eso liberó estos juegos gratis para PC.

Akalabeth: World of Doom.

Alder's Blood Prologue.

Beneath a Steel Sky.

Bio Menace.

Builders of Egypt: Prologue.

CAYNE.

Doomdarks' Revenge.

Eschalon: Book I.

Flight of the Amazon Queen.

Gwent: The Witcher Card Game.

Hello Neighbor Alpha Version.

Jill of the Jungle: The Complete Trilogy.

Legend of Keepers: Prologue.

Lords of Midnight.

Lure of the Temptress.

Overload – Teaser jugable.

POSTAL: Classic and Uncut.

Sang-Froid: Tales of Werewolves.

Shadow Warrior Classic Complete.

Stargunner.

Sunrider: Mask of Arcadius.

Teenagent.

Treasure Adventure Game.

Tyrian 2000.

Ultima 4: Quest of the Avatar.

Ultima Worlds of Adventure 2: Martian Dreams.

Worlds of Ultima: The Savage Empire.

Además de que si tienes Playstation Plus este mes podrás descargar Shadow of the Colossus y Sonic Forces.

Por otro lado, tenemos a los juegos que se se estrenaron gracias a Xbox Game Pass, dentro de los cuales podemos encontrar al genial Ori and the Will of the Wisps, además de 3 títulos que están regalando, los cuales son Crackdown, Crackdown 2 y Too Human.

Así que ya lo sabes, es hora de ponerse a jugar y hacer que esta cuarentena sea mucho más feliz de lo que tenías pensado inicialmente. Por mi parte voy a jugar Gwent hasta que mis ojos ya no puedan más.