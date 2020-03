Alcalde de Rapa Nui critica al Gobierno y asegura que si “hubiera esperado el anuncio de Mañalich tendría casos hoy en la isla”

El alcalde de Rapa Nui Petero Edmunds Paoa, criticó la lentitud del gobierno y aseguró que si hubiera esperado las medidas decretadas por las autoridades tendría casos de coronavirus en la Isla.

En la mañana de hoy, el ministro de Salud Jaime Mañalich anunció que se decretó cuarentena para Isla de Pascua por un plazo de 14 días.

En conversación con radio Cooperativa, el edil afirmó que “si yo hubiera esperado el anuncio de Mañalich hoy día, yo tendría casos hoy en la isla”.

“Gracias a que escuché a mi propia intuición y mi propia experiencia que tomé la decisión de pedirle a Latam que me ayudara a cerrar la Isla, y gracias a esa gestión, quiero agradecer específicamente a los hermanos Cueto de haberme escuchado, mi clamor, por cuidar la salud de mi gente”, agregó.

Edmunds Paoa señaló que cuando había llamado para tratar de encontrar la solución “el Gobierno estaba ausente, Mañalich no estaba en ninguna parte, no contestaban el teléfono. Yo esperaba que me llamaran para ver qué medidas tomábamos, nada”.

Por lo mismo, añadió que él había tomado la decisión de “cerrar” la Isla a pesar de las múltiples críticas que recibió.

Mañalich anuncia cuarentena para Isla de Pascua y aduana sanitaria en siete regiones del país por coronavirus La medidas fueron dadas a conocer tras indicar el nuevo reporte de casos de Covid-19, la cual llegó a los 342 afectados.

Contó que al principio la medida fue un “poco” resistida por Latam por el alto costo que significaba, pero que “apelé a la humanitario de las personas. Finalmente accedieron y el último vuelo fue el día martes, que ya estaba programado. Aun así estoy con mucha sospecha que quizás en ese vuelo haya venido algún caso y que a lo mejor hoy día se está incubando en la Isla”.

“La certeza la vamos a tener recién a fin de mes o a principios del otro mes. Por ahora podemos decir que no hay casos sospechosos”.

Finalmente, y respecto a los turistas que siguen en la Isla, manifestó que habían apelado a la “buena voluntad” de la aerolínea y que “accedieron a tres vuelos, uno que llega hoy y dos que llegarán mañana a recoger alrededor de 300 pasajeros. Con eso deberíamos evacuar la Isla”.

“Quedamos cubiertos por un mes y un poco más y vamos a ir evaluando el protocolo, que vamos a pedir a Mañalich ahora que está interesado en nosotros, de ingreso a la Isla de toda persona que se suba a un avión”, sentenció.