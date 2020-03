Mañalich no descarta cuarentena para el sector oriente y envío de militares para asegurar que se cumpla

El ministro de Slaud dio cuenta esta mañana que existe una situación preocupante en el sector oriente de Santiago y que tiene que ver con el brote de coronavirus en torno a personas relacionadas con un colegio. Según Mañalich, han podido comprobar que muchas personas en la zona oriente no están cumpliendo de manera estricta su cuarentena y que, por lo mismo, no descarta aplicar una restricción selectiva a esa zona de la capital e incluso ocupar personal militar para forzar a que se cumplan.

En conversación con el matinal de Chilevisión, Mañalich fue enfático en decir que hay personas que los han "engañado" cuando se intenta comprobar si están cumpliendo su cuarentena y que, por lo mismo, "no es descartable" por ahora la decisión de aplicar una cuarentena total a la zona oriente.

"Tenemos un brote preocupante en el sector oriente, vinculado a un colegio. Las personas a las que se les ha instruido que respeten su cuarentena, para no contagiar a sus familiares, para no contagiar a los adultos, no lo están haciendo. Ahora contamos con un decreto de excepción constitucional, pero tenemos que pensar, si la gente no entiende qué es lo que hay que hacer en una zona determinada, bueno, vamos a tener que hacer algo", dijo Mañalich.

El titular de Salud agregó que “hemos tomado la decisión, con el jefe de la zona, de estrechar un cerco de vigilancia sobre este sector para ver si esta cuarentena se está respetando. Por lo mismo, la opción de aplicar una cuarentena al sector oriente no es descartable".

En relación a la opción de ocupar personal militar para verificar que las personas cumplan con las restricciones, Mañalich dijo que "tenemos un listado de las personas que están en cuarentena. A ellos los llamamos por teléfono para saber si están cumpliendo su cuarentena. No, si estoy cumpliendo, nos dicen, pero al mismo tiempo escuchamos pitazos y ruido de calle. Eso quiere decir que nos están engañando, no están respetando la cuarentena. Entonces, qué es lo que vamos a hacer, vamos a enviar personal, incluido potencialmente personal de las fuerzas armadas, a visitar a estas personas para ver que estén cumpliendo la cuarentena. Lo digo en un lenguaje estrictamente justificado por la ley y decretos. Si usted no está cumpliendo la cuarentena, le vamos a decir acompáñenos por favor. Lo vamos a llevar a un hotel sanitario par que cumpla la cuarentena y vamos a vigilar que usted no salga de ahí hasta que la complete. Y sólo cuando la complete va a poder abandonar ese recinto".