Alcalde de Lo Barnechea pide toque de queda y enfrenta a sus pares: "Hay que darle espacio a la autoridad central en el manejo de la crisis"

La mañana de este viernes, autoridades del Gobierno central, junto con el jefe de la Defensa Nacional de la RM, sostendrán una reunión vía conferencia con diversos alcaldes, con el objetivo de definir si se adoptarán o no medidas más restrictivas para frenar los contagios por coronavirus.

Entre las opciones que se están evaluando está la posibilidad de decretar cuarentena en las comunas que más contagios registran. Esa idea suma varios que la apoyan, sin embargo, para el alcalde de Lo Barnechea, Cristibal Lira, no es lo más efectivo, considerando la alta movilidad que tienen los vecinos de la zona.

La Moneda observa opción de suspender el año escolar La idea fue deslizada por el ministro de Salud, quien indicó que “no es descartable que se pierda el año académico”.

En entrevista con Publimetro aseguró que sería más efectivo decretar un toque de queda, para que la gente se refugie en sus hogares. Y así lo planteará en la reunión de esta jornada con sus pares.

"Yo encuentro que declarar cuarentena en un sector no es tan efectivo, lo hicieron en Italia y fue un error, hay desplazamientos y eso hace que aumenten los contagios. El llamado es a quedarse en casa, ya que la única forma es esa. Nosotros hemos tomados muchas medidas de sanitización, pero si la gente no entiende, nos vamos a contagiar igual", sostuvo, señalando que es tal la irresponsabilidad, que en medio del proceso de vacunación por la influencia, apoderados no informaron que dos de los niños estaban a la espera de los resultados para evidenciar si tenían o no coronavirus. Ambos dieron positivo, lo que obligó a que quienes habían tenido contacto con ellos guarden cuarentena, incluido el equipo de vacunación.

Su diagnóstico es claro: "la gente no se está dando cuenta de la importancia que tiene ser responsable en esto. Si alguien está con duda, debe aislarse y comunicarlo".

A su juicio, en todo caso, "es mucho más efectivo poner una hora de recogida. Es mucho más efectivo un toque de queda temprano, para que estén en sus casas temprano e insistir con campañas y con las medidas de teletrabajo".

La Moneda observa opción de suspender el año escolar La idea fue deslizada por el ministro de Salud, quien indicó que “no es descartable que se pierda el año académico”.

Respecto de la rapidez con que el Gobierno ha adoptado una serie de medidas, Lira asegura que el Ejecutivo se ha comportado de manera adecuada, incluso, mejor que países de Europa. Eso sí, advirtió que "en esto hay que ser cauteloso. Las medidas hay que meditarlas bien y ver si son efectivas. Hay que ver si la cuarentena es efectiva o no, llamar a los alcaldes de ciudades de Italia, por ejemplo. Hay tomarse un minuto para desarrollar bien esa idea. Lo mismo con lo que pasó con las clases, cuál era la urgencia de que fuera el domingo. A veces las ganas de salir a publicar las noticia es más grande".

Y con esas declaraciones aludió directamente a sus pares de otras comunas. "Creo que hay mucha ansiedad. Es comprensible, pero la experiencia que tuve al dirigir el comité de emergencia del 2010, da cuenta de que la coordinación fue la clave. Es mejor que haya una autoridad central y que las decisiones sean meditadas, pensadas y que se apliquen a nivel nacional".

"Lo que hay que hacer es tomar el rol que está ocupando el Gobierno con muchos liderazgo y que si quieren (los alcaldes) valorar las cosas a nivel comunal, que tengan un comité de alcaldes para que puedan pimponear las medidas. Antes de salir a la prensa hay que hablar con el ministro, con el Presidente, hacer ver las cosas y darle el espacio a la autoridad central en el manejo de la crisis y no salir por la prensa sin tomar contacto con la autoridad central", sentenció.