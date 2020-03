Camila Recabarren envía mensaje a polola en medio de cuarentena: "te he extrañado tanto"

View this post on Instagram

En esta cuarentena, te he extrañado tanto 🥺 ❤️❤️como me gustaría estar contigo ❤️❤️❤️❤️✨ pero el amor puede con todo ❤️❤️🌈🌵🌱✨ y esta vez como muchas otras venceremos 🌍🙏🏻 @danahermosilla