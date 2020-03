La Moneda observa opción de suspender el año escolar

“No es descartable que se pierda el año escolar”. Con esa declaración el ministro de Salud, Jaime Mañalich, abrió un debate que, hasta el momento, varias autoridades habían evitado. Y es que como expuso el secretario de Estado en conversación con el matinal Muy Buenos Días a Todos de TVN, es una posibilidad real que, debido al progreso del coronavirus en el país, “se suspenda definitivamente el año académico.

Si bien la medida no parece “descabellada”, como expresó en conversación con este medio el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, ante esta crisis no se puede descartar nada. Sin embargo, cuestionó el cuándo se hace el planteamiento, pues, a su juicio, hoy el foco debe estar puesto en aplanar la curva de contagios. “No es el momento de esa evaluación, es una posibilidad, pero es sólo si la pandemia no logra ser controlada”.

En los mismo términos, la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, diputada Camila Rojas (Comunes), manifestó que “Las medidas pueden sonar extremas, pero si vemos lo que ha ocurrido en otros países, lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa (…) Si se pierde o no el año escolar habrá que ir evaluándolo, según se vaya desarrollando todo”.

En el Mineduc, en todo caso, siguen trabajando con normalidad. De hecho, este jueves el ministro del ramo, Raúl Figueroa, continuó con la distribución de las canastas individuales de alimentación escolar destinadas a 1 millón 600 mil estudiantes.

“Como gobierno nuestro foco es la salud de los chilenos como también que los niños de todo el país sigan recibiendo un apoyo tan importante como la alimentación, y en eso ha sido fundamental el trabajo de nuestras manipuladoras, asistente de la educación y profesores que han realizado turnos éticos en los colegios para que los escolares no estén solos y puedan recibir su comida”, agradeció el ministro durante la actividad.