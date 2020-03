Las comunas en que el Gobierno evalúa decretar cuarentena

La presión para que se decrete cuarentena, al menos en la Región Metropolitana, continúa. Y el Gobierno ha ido flexibilizando su postura. Es más, el ministro de Salud, Jaime Mañalich -quien se cerraba hace alguno días a esa opción-durante la jornada de este jueves manifestó que "no es descartable" que se dicte una medida en ese sentido.

De acuerdo con fuentes de Gobierno, día a día es una opción que se pone sobre la mesa, pero por el momento, lo viable sería que a cuarentena no rija a nivel nacional, sino que sólo en las comunas que se han visto principalmente afectadas. Las mismas autoridades deslizaron que la restricción correría para Vitacura, Lo Barnechea y Providencia. Aquello se zanjará de acuerdo a la evolución de los casos y al comportamiento de los contagiados, a quienes se les recordó que deben cumplir

"Estamos en conversaciones con los alcaldes donde hay un brote más importante de contagio. Nosotros no descartamos nada y vamos a conversar con los alcaldes a ver si se hace algo en particular", dijo el intendente Metropolitano, Felipe Guevara, junto con anunciar que este viernes se reunirán con los ediles.

Consultada respecto de la posibilidad de que se decrete esta cuarentena, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, manifestó a Publimetro que espera que esto se haga a la brevedad. “Era evidente que Providencia iba a ser una de las comunas más afectadas. Era obvio. Yo espero que esto lo hagan y pronto", sostuvo, descartando que las autoridades del nivel central hayan compartido mayores detalles con ella.

En el mismo sentido, celebró que militares resguarden el cumplimiento de la cuarentena por parte de quienes han dado positivo para coronavirus, pues, a su juicio, "ha habido cualquier cantidad de irresponsables que se han paseado por todo Chile. La irresponsabilidad, sobre todo por la gente de la zona oriente, es brutal".

Desde la vereda contraria, el diputado del Partido Humanista Tomás Hirsch, representante del 11º distrito, cuestionó una cuarentena parcial, siendo enfático en que debe regir a nivel general. "Vamos al tema de fondo y no adoptemos estas medidas parches. Es complejo, pero si queremos frenar esto, se requieren medidas robustas".

"A mí no me cabe duda que vamos hacia la cuarentena nacional, no hay otra fórmula. Se podrá retrasar, postergar, lo que podría tener utilidad desde el punto de vista de la logística, pero no hay otra forma", insistió.

¿Qué implica la cuarentena comunal?

Hasta ahora el Gobierno sólo ha decretado cuarentena en Caleta Tortel y en la Isla de Pascua. En esas zonas, de acuerdo con la información entregada por el Ejecutivo, los habitantes deben quedarse en sus casas, sin salir, por 14 días, “respetando las instrucciones médicas y usando mascarillas en caso de ser necesario”. Se recomienda evitar contacto físico con otros integrantes del hogar, lavar las manos constantemente y ventilar los espacios con regularidad.

Sin embargo, y considerando que aún no se comparte información oficial de parte de La Moneda en relación a la cuarentena que podría regir en comunas de la RM, esas disposiciones podrían ser distintas. En el caso de que se dicte la medida para nuevos territorios, las autoridades deberán detallar qué implica. Una posibilidad es que no se permita que los vecinos de un determinado sector salgan de sus casas o que se limite su movilidad a los límites de cada comuna. Para aquello, en todo caso, se requerirá de un amplio despliegue de recursos, pues se deberá dotar de efectivos que resguarden el cumplimiento de las medidas.