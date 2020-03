Senador Girardi por coronavirus: “Hay una negligencia grave del Gobierno en los esfuerzos para mejorar la capacidad de testeo"

"En Chile estamos mucho mejor preparados de lo que estaba Italia para enfrentar el coronavirus”. Ese es el diagnóstico que realizó el Presidente Sebastián Piñera sobre la situación que afrontará el sistema de salud en pocas semanas, cuando los casos de contagio se multipliquen. ¿Qué tan cierta puede ser esa afirmación?



Para el senador Guido Girardi, presidente de la Comisión Desafíos del Futuro de Girardi, compararse con Europa es un despropósito. Sin embargo, dice, "aún estamos a tiempo" para decretar cuarentenas efectivas. "Hoy (ayer) me reuní con muchos expertos, científicos, representantes de universidades y el comité asesor del Gobierno, y lo que me indicaron es que tenemos todavía lo que se llama "conglomerado de pacientes". Viene alguien a Chile e infecta a una persona, pero que todavía se mueve en una comunidad relacionada con el caso importado. Hoy más que nunca es importante identificar a través del diagnóstico a toda esa gente y bloquear la transmisión, es una ventana de oportunidad que después va a pasar".

Senador Guido Girardi. / Aton Chile

¿Estamos mejor que Europa?

Las potencias tienen el triple de camas UCI que nosotros. Además hay un factor adicional que no tuvieron chinos ni europeos: tendremos además la influenza y el sincicial. Pero para mí lo importante es que aún estamos a tiempo

¿Aún estamos a tiempo para qué?

Los chinos identificaron a Wuhan como centro neurálgico de los contagios y cuarentenaron la provincia de Hubei. Nosotros debemos hacer cuarentenas progresivas, pero de verdad, partiendo por la zona oriente de Santiago. No debemos dejar que ese sector exporte el virus a sectores pobres. Trabajadores no deberían trasladarse para allá. Tampoco puede ser que se tomen la cuarentena para irse a la playa o el campo, y llevar el virus donde antes no estaba.

Usted hace mucho énfasis en mejorar el testeo…

Esa es la oportunidad única que nos vamos a perder si no actuamos. Corea del Sur aplicó 15 mil test diarios y así controló la infección. Esa debe ser la tarea, identificar todo los casos para aislarlos y evitar que sigan diseminando el virus. Lamentablemente aquí el Gobierno ha caído en una negligencia grave.

¿Por qué lo dice?

La Moneda dice que están haciendo muchos test pero eso no es cierto. Hoy (ayer) me reuní con los principales infectólogos y epidemiólogos, representantes de universidades y el comité de expertos del Gobierno. Hicimos una evaluación. La UC, el Hospital Clínico, sólo puede hacer 40 PCR (test del covid-19) diarios, la U. de Chile solo pueden hacer 30. Y está el ISP que hace otros tantos, más laboratorio privados. Es imposible que tengamos la capacidad de hacer los test necesarios.

¿Cuál es la negligencia?

¿Qué me dijeron los expertos? que hace dos semanas le dijeron a Mañalich que en el Hospital Lucio Córdova hay dos equipos usados para el VIH pero que pueden servir para diagnosticar coronavirus, están validados y pueden hacer 4 mil exámenes cada uno. Desde la UC comentaron que el miércoles le solicitaron al Minsal certificar un nuevo laboratorio que les permitiría pasar de 40 exámenes diarios a 400, y todavía no tienen respuesta. Para mí eso habla de un ministerio desubicado, que no toma las acciones que son urgentes de tomar.