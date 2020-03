Codina pide cuarentena ya para toda la Región Metropolitana: "¿Qué está esperando el Gobierno?"

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, levantó esta mañana una fuerte crítica al gobierno por la falta de una cuarentena y la forma en que está enfrentando el manejo por el coronavirus. De acuerdo al edil, mañana domingo visitará La Moneda y lo hará con "la bandera de que haya cuarentena en toda la Región Metropolitana".

En conversación con el canal 24 Horas, Codina dijo que "hoy día todos los estudios están indicando que se tiene que generar cuarentena en la Región Metropolitana. Luego, ir evolucionando a Ñuble y a otras zonas. O si no, finalmente, no sabemos qué va a pasar. ¿Qué está esperando el gobierno?".

Codina agregó que "la cuarentena, si no es mañana, el gobierno debiera decretarla para el día lunes. Yo mañana voy a La Moneda, voy a seguir defendiendo la salud y la vida de la gente. Y voy con la bandera de que se comience en la Metropolitana, porque es la región que hoy día, incluso de manera irresponsable, está llevando el contagio a las comunas costeras. La gente no ha entendido que no están de vacaciones".

Críticas de alcaldes por cuarentena

Consultado frente a la petición que hicieron más de 50 alcaldes para que se decrete cuarentena total en la Región Metropolitana, Codina respondió que "como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, quiero también decirle a la gente que lo que estamos haciendo es, en primer lugar, abrir un espacio con el Colegio Médico y especialistas. La Moneda accedió a que desde mañana tengamos esas reuniones. Ese espacio es el lugar donde se tiene que fijar si se cuarentena sólo la Región Metropolitana o se cuarentena la totalidad del territorio nacional. Mi posición particular es que, por ejemplo, si en Tarapacá no hay ningún contagiado, me concentraría en cuarentenar la Región Metropolitana. Y, obviamente, establecer mayores restricciones en el lugar donde se concentra el mayor porcentaje de casos, como es el sector oriente, para que ellos no sigan contagiando al resto".

Horarios diferenciados para el trabajo

El alcalde de Puente Alto, quien preside a los municipios del país, también propuso que el gobierno debiera evitar que los trabajadores que deben seguir asistiendo a sus lugares de trabajo lo hagan todos en el mismo horario. Según dijo, una posible solución es que se implementen horarios difenciados de ingreso. "Por ahora, me concentraría en que el transporte público no siga condenando a la gente a contagiarse en los sectores populares. Eso significa que, o se diferencian los horarios de ingreso de la gente que tiene que ir igual a trabajar al supermercado y a la farmacia, o entonces vamos a tener que detener toda la actividad".