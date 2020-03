Presidente Piñera decreta toque de queda en todo el país desde las 22 horas hasta las 5 de mañana por coronavirus

El Presidente Sebastián Piñera decretó toque de queda en todo el país desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana como una nueva medida para combatir la expansión del coronavirus.

Fue el ministro de Salud Jaime Mañalich el que entregó una lista con 12 puntos, los que buscan controlar de mejor forma la pandemia que ya llegó a los 632 casos en el país, con una mujer fallecida.

"El Presidente ha instruido a partir de hoy en la noche un toque de queda desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana en todo el territorio nacional", dijo al hacer el anuncio.

El titular de Salud aseguró que las medidas adicionales buscan "manejar mejor la epidemia, a pesar de que la estabilización de los casos (cerca de 100 diarios) nos pueda llevar a una sensación de falsa tranquilidad".

Mañalich dijo que como autoridad estaban "convencidos que la cuarentena domiciliaria no se está cumpliendo por personas diagnosticada por coronavirus. No hemos logrado un entendimiento, una educación, nuestros adultos mayores están en riesgo porque no están cumpliendo la cuarentena en forma rigurosa".

Además, indicó que se "mantiene un flujo de personas entre localidades y regiones que no parece adecuado en magnitud al problema sanitario que enfrentamos en este momento", y por eso se determinó el aumento de las restricciones.

Los nuevos pasos contra el Covid-19

Buena parte de las medidas sanitarias decretadas por el Gobierno van en la línea de controlar los desplazamientos, aumentar los controles sanitarios en diversas ciudades y el cumplimiento de las cuarentenas determinadas por la autoridad.

Entre las determinaciones de las autoridades, están la cuarentena para la localidad de Puerto Williams, el establecimiento de una aduana sanitaria en el cruce marítimo y aéreo del Estrecho de Magallanes y un cordón sanitario alrededor de la ciudad de Chillán.

También habrá una prohibición de tránsito hasta las segundas viviendas, cuarentena obligatoria para cualquier chileno o extranjero que llegue al país y el inicio de los testeos rápidos.