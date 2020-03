Animales llegan a las ciudades vacías del mundo tras cuarentena por coronavirus

Los seres humanos tuvimos que guardarnos, esa es la verdad. Con la pandemia del coronavirus la población debió someterse a cuarentena y las calles de varias ciudades del mundo lucen vacías.

Pero hay un fenómeno que comenzó a ocurrir junto con esto: la naturaleza se abrió camino y animales comenzaron a verse donde hace mucho ya no concurrían.

Un ejemplo de esto es Venecia, donde desde hace dos semanas se comenzaron a ver cisnes en los canales.

Y a 900 kilómetros de la emblemática ciudad de las góndolas, en Cagliari, los delfines también aprovechan la tranquilidad por la ausencia de lanchas y han vuelto a frecuentar las aguas que antes eran de uso exclusivo de los turistas.

Venice hasn't seen clear canal water in a very long time. Dolphins showing up too. Nature just hit the reset button on us pic.twitter.com/RzqOq8ftCj

— Gianluca De Santis (@b8taFPS) March 17, 2020