Errónea implementación de toque de queda genera caos en el transporte

“Quedó la escoba. Nadie sabía nada, no sabíamos porqué estaba cerrado. Abrieron a las 7 y era tal la aglomeración, que no se podía ni entrar a la estación. Yo tomo el metro en Sótero del Río y llego hasta Colón. La gente estaba vuelta loca y no nos hicieron ninguna recomendación”.

El testimonio corresponde a Luis Quintana (57). Trabaja en un construcción en la comuna de Las Condes, y tal como muchos capitalinos, la mañana de ayer lunes sufrió el colapso del metro, no sabía de la apertura tardía de las puertas por el toque de queda que comenzó a regir la noche del domingo.

Pese a que la recomendación de la autoridad ante el avance del coronavirus es a quedarse en la casa, él no tiene opción a teletrabajo. Cuenta que sus jefes fueron comprensivos, que entienden si llega tarde, pero también reconoce que su “suerte”, no es la de la mayoría, por eso, pidió enfático a las autoridades que informen mejor de las medias y tomen mayores cartas en el asunto.

Y parte de su petición fue escuchada. Durante la jornada de ayer, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, reconoció que se cometieron errores en el diseño de las medidas y anunció la reprogramación de los horarios de funcionamiento del transporte público.

Así, indicó que los ajustes de horarios se realizaron “con el propósito de mantener la movilidad de las personas y lo estamos haciendo en un escenario de gran complejidad. Nuestra responsabilidad es entregar los servicios y también, en este escenario particular que estamos viviendo, asegurar la continuidad durante todo lo que dure la crisis”.

Eso sí, la medida fundamental va de la mano con que se flexibilicen las condiciones laborales. Ese es uno de los mecanismo trascendentales, como ha insistido el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Y como el Estado no tiene la potestad para instruir acciones en el sector privado, al menos en lo que tiene que ver con el horario de los trabajadores, desde el Ejecutivo llaman a la comprensión.

En ese sentido es que la titular del Trabajo, Mario José Zaldívar, calcó en el punto:“Es muy importante que podamos diferir los horarios de entrada, que podamos establecer jornadas que sean distintas y de esta manera poder garantizar la protección a los trabajadores, garantizando los servicios que la población requiere”.

Desde el Senado, el presidente de la Comisión de Transportes, Juan Pablo Letelier, sostuvo que las medidas que se adopten deben ser “inteligentes”. “No podemos cometer errores, hay toque de queda y no se pude descoordinar el sistema”, manifestó.

Medidas

Más temprano

Transportes anunció que servicios iniciarán funcionamiento anticipadamente.

Los buses del sistema de transporte público operarán entre las 5:30 y cerca de las 22:00 horas.

En el caso del Metro de Santiago, las estaciones abrirán entre las 6:30 y las 19.30 horas. Metrotren Nos, en tanto, funcionará entre las 6:30 y 20:00 horas.

Todo, dijeron las autoridades, “con el propósito de mantener la movilidad de las personas”.

Más flexibilidad

Gobierno insiste en que privados debe proteger a sus trabajadores.

Desde el Ejecutivo recalcaron en el llamado a las empresas a que puedan diferir el ingreso de sus trabajadores y a que puedan establecer jornadas más flexibles. En esa línea, el presidente de la CPC, Juan Sutil, dijo que sus empleados podrán “llegar a sus trabajos en bloques horarios, no en un horario definido. De esta forma se logran evitar eventuales aglomeraciones”.