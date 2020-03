Columna Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 23 al 29 de marzo

…Amigos salimos ya este Martes de la decadencia y/o menguante de la Luna, lo que hace aún hasta el Lunes 23 tengamos energías bajas que podemos percibir, sin embargo este Lunes 23 es día de siembra no solo para uno sino también solidariamente podría ser con el otro, es decir, dependerá de uno si quiero hacer solo cosas por mi o pensar también en hacerlas por mí y por los demás, es curioso como hasta la Numerología nos “habla” de solidaridad, ella pone todo, uno es quien debe decidir si ser buen hermano, ser solidario, o simplemente solo pensar en uno, aunque a veces ese “pensar en un” sea una falacia porque no por darnos en el gusto estamos haciéndonos bien, el caso es que iniciamos así la semana, con posibilidades humanitarias, para luego pasar a un Martes 24 en el que tendremos la aparición de una maravillosa Luna Nueva que nos trae energía de reiniciación, energías fuertes para volver a empezar, para sembrar, donde no solo serán acciones que nos llenen a nosotros sino con las cuales podemos honrar a quienes más amamos y respetamos, eso quiere decir que seguimos en un ritmo de solidaridad, que reitero, solo dependerá de uno aplicarla o no, el siguiente día será el Miércoles 25, este numerológicamente nos habla de tener cuidado con las terquedades, con aquellas situaciones que decidimos emprender insistentemente, a veces sin pensar, y que nos pueden llevar a colocarnos frente a instancias complicadas y que nos traigan conflicto, por tanto, pensar antes de actuar es la mejor sugerencia, el Jueves 26 nos presenta vibraciones de reparación, es la opción de arreglar algo mal hecho, de componer algo que se distanció y/o se rompió, no es que se vaya a solucionar necesariamente, pero tienes buenas posibilidades, el Viernes 27 salgo inesperado podría darse, ante lo cual la prudencia será una gran aliada, ella nos permitirá razonar y ver la luz antes de errar, para entrar en un fin de semana en el que el Sábado 28 dice que deberíamos en calma tratar de ver las cosas tal cual como son, sin poner ni sacar, culminando con un Domingo 29 en el que se sugiere apelar a la sabiduría, y si no la tenemos pues buscar a aquellos que si la tengan y evaluar sus consejos, podríamos evitarnos problemas y hacer fluir mejor nuestro camino por el sendero de la luz y la tranquilidad, por tanto es una semana de análisis, de evaluación, de tratar de entender, ojalá desde la lógica, para empezar una próxima semana más claros y menos lastimados, con la opción de sembrar bien y en bien, cuidémonos mucho porque de ello dependerá el cuidar a los demás, estamos en tiempos difíciles, y pasando una prueba compleja que no hay que tomar a la ligera, pero al remontarla llega la luz que tanto esperábamos muchos, aquellos que son buenos y hacen obras de amor desde uno para inocentes indefensos de cualquier especie, buenas vibras y mucha energía para auto dominarnos y seguir por el buen camino, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES

(22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, es momento de parar para revisar lo que tenemos y darle una vuelta a la mejor manera de seguir aprovechando nuestros recursos…al ser nuestra carta anual “El Carro del Triunfo” predice que este 2020 será año de logros y alcanzar metas, esta semana además nos acompaña el arcano “La Templanza” que nos dice estaremos energéticamente con energías que nos ayuden a sentir equilibrio…nuestra Vibración Numerológica predice que debemos revisar nuestras fortalezas y debilidades para enfrentar mejor las pruebas que vienen…nuestros Números para este período son (5, 7, 14) y nos avisan que las cosas en lo material traen buenas noticias, y en lo personal pueden nacer cosas…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Celeste) y si lo usamos nos colabora para darnos tranquilidad y luz, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Azulino) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a auto calmarnos, y en combinación con nuestro color anual (Celeste) proyectamos Calma…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO

(20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, estamos haciendo el día, y esta semana será un paso más, si estamos aprendiendo sabremos algo más, si dirigimos lo haremos mejor…al ser nuestra carta anual “La Resurrección de los Muertos” predice que este 2020 será año de recuperar el sitial perdido, esta semana además nos acompaña el arcano “El León Dominado” que nos dice estaremos energéticamente frente a la opción de tener mucha presencia dominante…nuestra Vibración Numerológica predice que si hacemos bien las cosas dominaremos, si no pues seremos dominados…nuestros Números para este período son (2, 11, 20) y nos avisan que si no perdemos la fe que somos capaces de superar la prueba lo podemos hacer…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Fucsia) y si lo usamos nos colabora para animarnos y empujarnos a seguir, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Blanco) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar en equilibrio, y en combinación con nuestro Color anual (Fucsia) proyectamos Armonía…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS

(21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, se reiteran aún las energías de la semana anterior, sin embargo si somos capaces de hacer lo que se debe, eso que pudo ser un conflicto lo superamos nuevamente…al ser nuestra carta anual “El Guía” predice que este 2020 será año de seguir el camino correcto hacia la luz, esta semana además nos acompaña nuevamente el arcano “El Demonio” que nos dice estaremos energéticamente tentados a explotar, pero si nos dominamos, dominaremos el mundo…nuestra Vibración Numerológica predice que si hacemos lo que se debe no solo superamos la prueba sino que terminamos la semana ganando…nuestros Números para este período son nuevamente (6, 9, 15) y nos avisan que si entendemos que ya no nos destruyeron pues entenderemos que nada nos puede destruir…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Negro) y si lo usamos nos colabora para transmitir sabiduría y carisma, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Azul) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a dominarnos y hacernos hacer lo que nos conviene, y en combinación con nuestro Color anual (Negro) proyectamos ser Intachables…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER

(21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, seguimos con las energías de salir adelante a como sea, y con mucho por hacer esta semana, así que mucho animo porque se viene fuerte…al ser nuestra carta anual “El Sol” predice que este 2020 será año de asociaciones exitosas, esta semana además nos acompaña el arcano “El Emperador” que nos dice estaremos energéticamente con ímpetu tanto físico como creativo así que hay que aprovechar…nuestra Vibración Numerológica predice que un buen equilibrio entre lo material y lo espiritual sería perfecto…nuestros Números para este período son (1, 4, 10, 19) y nos avisan que las cosas las vamos a hacer, aunque con ciertas dificultades, pero si queremos las superaremos y concretaremos…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Azulino) y si lo usamos nos colabora para darnos tranquilino y ánimo, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Fucsia) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos el ánimo para seguir, y en combinación con nuestro color anual (Azulino) proyectamos Ímpetu…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO

(23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, seguimos en una etapa aún sensible y/o de sentirnos vulnerables, ok, una cosa es sentirlo, otra muy diferente permitir que esa sensibilidad nos inutilice…al ser nuestra carta anual “El Mundo” predice que este 2020 será año de visualizar nuestros sueños y renovarlos, esta semana además nos acompaña el arcano “La Emperatriz” que nos dice estaremos energéticamente más propensos a dimensionar las cosas desde un aspecto más deprimente, no lo permitamos…nuestra Vibración Numerológica predice que si estamos sensibles usemos la lógica para resolver la prueba que se nos presente, lloremos luego cuando la superemos…nuestros Números para este período son (3, 21) y nos avisan que si nos ponemos fríos podremos vernos crecer estos días…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Dorado) y si lo usamos nos colabora para mostrarnos la mejor opción, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Burdeo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a dominarnos y empujarnos, y en combinación con nuestro color anual (Dorado) proyectamos Determinación…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO

(23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, venimos de estar ordenando todo, ahora debemos entender que hay que cuidar lo que logramos porque si no lo podemos perder…al ser nuestra carta anual “La Estrella” predice que este 2020 será año de aprender a soltar, esta semana además nos acompaña el arcano “El Sacrificio” que nos dice estaremos energéticamente frente a la posibilidad de entender que para salvaguardar lo que nos importa debemos hacer sacrificios…nuestra Vibración Numerológica predice que será una etapa de mucha precaución, porque sacrificarse implica hacerlo con cuidado…nuestros Números para este período son (3, 8, 12, 17) y nos avisan que el equilibrio no lo podemos perder, estando estables podemos seguir aunque nos cueste…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Violeta) y si lo usamos nos colabora para transmutar las situaciones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Negro) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a estar fuertes y en calma, y en combinación con nuestro Color anual (Violeta) proyectamos Dominio…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA

(23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, no es momento de sentir pena ni achacarse, es momento de pararse y hacer lo que debemos, aunque sea dentro de casa podemos hacer mucho…al ser nuestra carta anual “La Muerte” predice que este 2020 será año de aprender a ser practico y aceptar los cambios, esta semana además nos acompaña el arcano “El Iniciado” que nos dice estaremos energéticamente con mucha energía para poder concretar cosas importantes…nuestra Vibración Numerológica predice que no importa donde estemos, todo lo que hacemos por nosotros y los otros es valioso…nuestros Números para este período son (1, 4, 13) y nos avisan que no nos extrañemos que las decisiones que tomemos esta semana sean muy importantes…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Turquesa) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar alegremente relajados, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Anaranjado) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos el empuje para seguir, y en combinación con nuestro color anual (Turquesa) proyectamos Ánimo…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN

(23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, cuando ya tenemos visualizado lo que hay que hacer es momento de llevarlo a la práctica y/o dirigir a quienes nos ayuden a concretar…al ser nuestra carta anual “La Templanza” predice que este 2020 será año para valorar y sujetar lo que hemos alcanzado, esta semana además nos acompaña el arcano “El Papa” que nos dice estaremos energéticamente con energías para saber lo que debemos hacer…nuestra Vibración Numerológica predice que para que las cosas resulten bien es importante el equilibrio entre lo que pedimos y lo que damos…nuestros Números para este período son (5, 14) y nos avisan que es momento de expansión y desarrollo, analicemos las opciones…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Azul) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a mantener calma y prudencia, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Rojo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a darnos la fuerza para seguir y decidir, y en combinación con nuestro color anual (Azul) proyectamos Equilibrio…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO

(22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, estamos saliendo de a pocos de tanta negatividad, aunque hay que comprender si nos sentimos inseguros y no con un norte muy claro aún…al ser nuestra carta anual “La Encrucijada” predice que este 2020 será año de elecciones y tentaciones, esta semana además nos acompaña el arcano “El Loco” que nos dice estaremos energéticamente como en un círculo, como dando vueltas en lo mismo…nuestra Vibración Numerológica predice que mientras no permitamos que el círculo se transformarse en vicioso, sino que lo transmutemos en virtuoso, todo va bien…nuestros Números para este período son (0, 6) y nos avisan que si estamos en positivo se vienen cambios buenos, si estamos en negativo sentiremos abandono…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Verde) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar en equilibrio y sanación, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Amarillo) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a dar lo mejor para llevarnos por el buen camino, y en combinación con nuestro color anual (Verde) proyectamos Eficiencia…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO

(22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, estamos entre los afectos y lo que deseamos, entre la emoción y la intuición, aclarémonos para que tomemos las decisiones correctas…al ser nuestra carta anual “El Papa” predice que este 2020 será año de dirigir y aprender a dar órdenes, esta semana además nos acompaña el arcano “El Carro del Triunfo” que nos dice estaremos energéticamente con energías poderosas para concretar positivamente metas…nuestra Vibración Numerológica predice que todo debe fluir para que lo que buscamos se alcance, si hay que pedir para aquello pues pidamos…nuestros Números para este período son (5, 7) y nos avisan que si es razonable esperar hasta la próxima semana porque es más seguro, pues esperemos…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Beige) y si lo usamos nos colabora para darnos la paz que tanto necesitamos, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Celeste) que si lo utilizamos nos ayuda a ver con claridad lo que debemos hacer, y en combinación con nuestro Color anual (Beige) proyectamos Visión…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO

(20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, cosas inesperadas pueden surgir de pronto, por eso es bueno no solo estar alertas sino pensar que imprevisto podría suceder para pensar cómo enfrentarlo…al ser nuestra carta anual “La Torre Derruida” predice que este 2020 será año de cambios y descartes, esta semana además nos acompaña el arcano “El Juicio” que nos dice estaremos energéticamente frente a la posibilidad de enfrentar una prueba que nos confunda y hasta nos desestabilice…nuestra Vibración Numerológica predice que si ante lo que sea que aparezca estamos calmados, y usamos la lógica, es inevitable que todo decante a favor nuestro…nuestros Números para este período son (2, 7, 16, 20) y nos avisan que es probable que haya que reajustar ciertas cosas para poder lograr todo vuelva a estabilizarse…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Rojo) y si lo usamos nos colabora para darnos el coraje de tomar decisiones, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Turquesa) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a tomar las tiendas de cualquier situación, y en combinación con nuestro Color anual (Rojo) proyectamos Logros…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS

(19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, seguimos con energías que nos permiten a como sea superar cualquier dificultad, eso sí, será inevitable sentir quizás confusión a la hora de decidir…al ser nuestra carta anual “El Loco” predice que este 2020 será año de trabajar para alejar las inseguridades en lo emocional, esta semana además nos acompaña el arcano “La Rueda de la Fortuna” que nos dice estaremos energéticamente con muchas opciones, lo importante es analizarlas para dejar de lado lo que parece bueno, y elegir lo que realmente es bueno para uno…nuestra Vibración Numerológica predice que si evaluamos con lógico podremos saber el momento preciso para hacer, decir y decidir lo que es bueno…nuestros Números para este período son (0, 1, 10) y nos avisan que si hacemos lo correcto conseguidos lo que nos hace bien y es productivo…el Color que nos corresponde para este 2020 es el (Marrón) y si lo usamos nos colabora para ayudarnos a estar aterrizados para no dudar, además para esta semana nos vinculamos con el Color (Gris) que si lo utilizamos nos ayuda internamente a ver todo con calma extrema, y en combinación con nuestro color anual (Marrón) proyectamos Prevención…que todo sea maravilloso para nosotros esta semana, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Amigos, cuando nos sintamos desolados, inseguros, perdidos, con pensamientos y sentimientos que no nos hacen bien, les sugiero hagamos el siguiente decreto en voz alta:

“Decreto este 2020 es un maravilloso año para mí y los que amo, donde estamos protegidos y en equilibrio, lleno de luz que guía mis pasos por caminos bondadosos haciéndome tomar las mejores decisiones, y en la medida que recuerde siempre que siendo buen ser humano, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, podremos cosechar frutos maravillosos para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…