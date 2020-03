Cuarentena en Santiago: ¿Qué puedo y no puedo hacer si vivo o trabajo en las siete comunas afectadas?

El ministro de Salud Jaime Mañalich informó hoy que siete comunas de la Región Metropolitana entrarán en régimen de cuarentena total a partir de este jueves a las 22.00 horas.

Santiago, Ñuñoa, Independencia, Providencia, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea son las comunas que tendrán la cuarentena, debido a que registran la mayor tasa de contagios por coronavirus.

Covid -19: "cuarentena total" para 7 comunas de la Región Metropolitana y Aduana Sanitaria para Santiago Será por siete días y comenzará a regir desde mañana a las 22:00.

Pero una vez hecho el anuncio son muchas dudas que persisten y acá te las contestamos:

-¿Si vivo en alguna de las comunas con cuarentena puedo ir a comprar al supermercado o farmacias?

Claro. Pero debes sacar un permiso previo, ya sea de forma virtual o presencial. De la primera forma es ingresando a comisariavirtual.cl e ingresar la clave única (se está trabajando para que la puedas sacar de forma digital); de lo contrario en la comisaría más cercana a tu domicilio.

Este permiso en específico sólo durarás tres horas y se debe renovar cada vez que tengas que salir.

-Si trabajo en alguna de las comunas con cuarentena, ¿podré ingresar?

No todos. Se determinó que sólo las personas que trabajen en empresas públicas y privadas que entreguen servicios esenciales, como suministro de agua, luz, salud, medicinales, podrán trabajar.

El empleador será el encargado de sacar el permiso para cada trabajador.

En tanto, los empleados de otras empresas, no podrán presentarse a trabajar y no pueden ser reprendidos ni despedidos por esta falta, porque no es "injustificada".

-¿Puedo salir o entrar a estas comunas para poder asistir al doctor?

Es el mismo caso que corre para el abastecimiento. En estos casos debes sacar permiso y presentarlo en caso de fiscalización.

-¿El Metro funcionará en las comunas con cuarentena?

El tren subterráneo funcionará en todas las líneas habilitadas, como día normal y con el nuevo horario que rige en toque de queda, es decir de 6.30 horas de la mañana a 19.30.

De acuerdo a lo que informó el gobierno, el Metro mantendrá todas sus estaciones disponibles y abiertas, incluyendo las que se encuentran en las comunas bajo cuarentena. Las personas podrán bajar en ellas en caso de ser necesario, pero serán controladas para ver si cuentan con el permiso correspondiente para estar en esa zona.

Es importante aclararte que los permisos se pueden exhibir en el celular, no es necesario tenerlos en papel.

-¿Cuánto dura el permiso que se solicita?

El gobierno informó que los permisos que se soliciten para las diferentes actividades que se deseen realizar serán sólo temporales, lo que quiere decir que tendrán una duración de 3 horas, de acuerdo a lo que informó la subsecretaria Katherine Martorell.

Además, es importante aclarar que la sanción a quienes no respeten la cuarentena va desde multas hasta medidas privativas de libertad.

Por otro lado, habrá alerta sanitaria en los 14 puntos de ingreso y salida de Santiago.

Fuerzas Armadas y policías estarán haciendo fiscalizaciones aleatorias para que se cumpla la cuarentena en las siete comunas.