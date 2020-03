La encrucijada de las licencias médicas que complica a los trabajadores

La principal recomendación para combatir el coronavirus es que, si puede, se quede en su casa. Y, en el caso de haber tenido contacto con alguien que dio positivo, extremar el aislamiento.

Y para aquello no iba a existir inconveniente, al menos no en lo que respecta al trabajo. El 6 de marzo pasado la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, firmó la circular 750, en la que se informó sobre el código (Z29.0) para cursas licencias médicas por aislamiento preventivo. Ahí, se indicaba que la disposición, "resulta ser una fuerza mayor respecto a la persona obligada a permanecer con tal objeto, razón por la cual procede la emisión de licencia médica".

Sin embargo, la disposición cambió. El 18 de marzo, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, firmó la circular 891, que estableció que las licencias médicas podrán ser otorgadas sólo a pacientes que se ha confirmado que dieron positivo, excluyendo a quienes son "sospechosos", y con el código U07.1. En el mismo documento, se explica que al estar en fase 4, no hay trazabilidad de los casos, lo que "modificar los protocolos de acción y medidas sanitarias".

En todo caso, ayer martes el secretario de Estado dijo que la disposición también aplicará para quienes hayan tenido "contacto estrecho" con un caso confirmado.

De todas formas, para expertos en la materia, esto sigue siendo un gran inconveniente. No sólo porque desde el 18 de marzo a la fecha se siguieron emitiendo un gran número de licencias con el código Z29.0, las que probablemente serán rechazadas por las Isapres y la Compin, sino porque, al ausentarse de sus labores sin la mencionado documento, el empleado no percibirá los ingresos correspondientes e, incluso, podría caer en una causal de despido.

En ese sentido, el Dr. José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico, dijo a Publimetro que "se requiere una solución a la brevedad". Manifestó que la disposición "contraviene todo el plan y manejo que está haciendo el Gobierno de la emergencia, pues para que el aislamiento se cumpla, que es lo que le pedimos a la gente, tiene que estar la seguridad de la licencia médica".

"Nos parece sumamente extraño, fuera de lugar y a contrapelo, que el Ministerio haya sacado una circular de este tipo (…) Dejar esto a la buena de Dios y a la buena voluntad que puedan tener los empleadores, nos parece que es una señal totalmente contraria a lo que hemos dicho por semanas. Esto ya nos parece que es demasiado. Que el Gobierno no esté dispuesto a cerrar las ciudad y, más encima, quite la posibilidad de que los empleados puedan cumplir el aislamiento, es totalmente equivocado", complementó.

Su planteamiento precisamente hace referencia a lo expresado por la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, quien en conversación con Cooperativa, sostuvo que "un trabajador no se puede autodeclarar en cuarentena, pero si le explica su situación al empleador éste tiene la obligación de velar por su salud".

Ideas parlamentarias

Considerando que el accionar de la autoridad central ha sido débil en este sentido, varios parlamentarios expusieron posibles soluciones. En el caso del diputado Miguel Crispi (RD), presentó un proyecto de ley para que se fijen tres causales mediante las cuales no se podría afectar las remuneraciones de los trabajadores: persona contagiada, personas que están a la espera de un resultado y, personas que tengan sospecha de infección, independiente de contacto o no con infectado.

"Es criminal que le pidamos a las personas ir a hacerse un test y que no tengan asegurada la licencia (…) Si es que entre todos y todas queremos resolver esta crisis, no puede ser. Si el Gobierno no toma esta decisión, va a ser la Cámara de Diputados la que va a presionar", manifestó.

La iniciativa también fue suscrita por el diputado de RN Gonzalo Fuenzalida, quien complementó el mensaje, asegurando que "a situaciones excepcionales, medidas excepcionales".

Dos preguntas al subsecretario Fernando Arab

El subsecretario dijo que les hubiera encantado otorgar mayor flexibilidad a trabajadores desde el inicio de la crisis, pero que no fue posible por retrasos parlamentarios .

Se ha apelado a la comprensión de los empleadores ¿Basta con eso?

-Se han ido tomando las medidas progresivas. La OMS ha sido categórica en que aquellos que piden la cuarentena total están equivocados. Lo que se ha hecho es ir tomando las medidas que corresponden. Cada persona que esté contagiada, o que acredite el contacto estrecho, se le va a dar y se le ha dado licencia. Las críticas son injustificadas.

¿Están entonces las garantías para los trabajadores?

-La Dirección del Trabajo es categórica en establecer que el empleador es el responsable de velar por la vida y seguridad de los trabajadores. Por lo tanto, los empleadores tienen que tomar todas las medidas necesarias para que en el lugar de trabajo se les respete su seguridad. acá tiene que avanzar en esta concientización y también en lo referente a la fiscalización de las condiciones.

Fijan precio máximo para test de Covid-19

Tras múltiples reclamos por el elevado precio que fijaban ciertos prestadores para realizar el examen que determina si una persona es o no positiva para coronavirus, el denominado PCR, el Gobierno informó que se establecerá un precio máximo.

“De acuerdo con la legalidad vigente, hemos dispuesto fijar un valor máximo para el examen PCR de coronavirus de 25 mil pesos, descontadas las coberturas que los sistemas de salud, sobre todo isapres, tengan para este examen”, informó el ministro de Salud, Jaime Mañalich., durante la jornada de ayer martes.

El secretario de Estado detalló que, en la mayoría de los casos, este test “está anexado a un porcentaje y, normalmente, lo que debería pagar una persona que tuviera un plan mediano de salud en el sistema isapre, sería un máximo de 5 mil pesos”.

Considerando que en el marco de esta emergencia sanitaria el precio de varios enseres ha aumentado, como el de mascarillas o alcohol gel, Mañalich recordó a la industria que el Estado está facultado para avanzar más allá, por lo que advirtió: “hacemos un llamado vehemente a terminar con todo tipo de especulación”.

El senador Guido Girardi (PPD), quien denunció cobros excesivos de algunas clínicas, insistió en conversación con Publimetro que este examen debe ser gratuito, “pues la única forma de frenar los contagios, junto con fortalecer las medidas de aislamiento, es que ampliemos la aplicación de test. Para eso, el precio no puede ser impedimento”.