Piñera en picada contra jefes comunales y parlamentarios: "Hay alcaldes que se quejan por todo"

"El mundo entero está sobrepasado". Esta fue una de las frases que marcaron la entrevista del Presidente Sebastián Piñera esta noche en CHV. La reunión se da en el marco de un aumento en más de 200 personas contagiadas de coronavirus en el país, llegando a 2139.

Sobre las medidas tomadas y la pregunta crucial de cuándo se implementaría la cuarentena total, Piñera aseguró que siguen un plan."Tenemos un plan, que lo diseñamos en el mes de enero con la asesoría d ela OMS y la experiencia de otros países. Ese plan tiene etapas. Además de establecer la cuarentena hay que preocuparse de muchas cosas. No hay un día fijo, porque depende de , por ejemplo, todas las zonas en que la densidad de sus contagios supera cierto umbral, la declaramos en cuarentena", aclaró el Presidente.

El mandatario también aprovechó la oportunidad para hablar de la relación tensionada que este mes se ha tenido con alcaldes. Cabe recordar que las autoridades locales fueron las primeras en suspender las clases y llamar al Gobierno a hacerlo. Después fueron quienes quisieron decretar cuarentenas en sus comunas, sin embargo no se les fue permitido.

Piñera sobre la disputa Barriga – Mañalich

Piñera también tocó el tema que marcó el día: la disputa entre Jaime Mañalich y Cathy Barriga. "Esto es muy delicado. La forma en que está establecido esto es que cuando una persona tiene sospechas. Por tanto, decir que la persona murió de coronavirus siendo que no era verdad hace mucho daño. Aquí no basta con el Gobierno, necesitamos de la colaboración de todos", fue lo que expresó al respecto.

Macarena Pizarro, periodista a cargo de la entrevista a la autoridad nacional, le consultó sobre el rol de los jefes comunales. Ante ello Piñera respondió que "hay alcaldes que se quejan de todo". Al ser consultado sobre más detalles respecto a la declaración, dijo que no nombraría a nadie. "No voy a nombrar a ningún alcalde en particular", afirmó a la vez que pidió "solucionar los problema y no a agrandar los problemas".

Transparencia del Gobierno

"Entregamos toda la información que consideramos pertinente. No toda porque hay alguna información que es muy sensible", aseguró también el mandatario. A la vez anunció que se comenzarán a informar los casos por comunas.

El mandatario también aseguró que se han realizado cerca de 28 mil test y que Chile es uno de los países que va más adelantado en materia de test. Al mismo tiempo dijo que esta es la peor crisis que ha enfrentado en sus dos años de Gobierno, y lo comparó con el terremoto de 2010..