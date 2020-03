China: tren descarrila y se incendia en medio de las vías

Durante el mediodía de este lunes un tren con pasajeros proveniente de Jinan, China, experimentó un accidente cerca de la estación de Yinzhou, Hunan, a unas siete horas de Guangzhou, que era su destino final.

El accidente se debió a las incesantes lluvias que azotan la zona, lo que provoca deslizamientos en el terreno. A pesar de que el conductor activó el freno de emergencia, ya se encontraba muy cerca de un montículo de tierra ocasionado por los deslizamientos; lo que llevó a la colisión entre ambos dejando cinco vagones descarrilados y un incendio en el primer vagón.

Más de 1000 trabajadores de equipo de rescate y personal de bomberos, acudieron al lugar debido a que el tren tiene 380 metros de largo.

Train derailed and rolled over in C China's Hunan, killing one passenger. Over 1000 workers have come to rescue, aiming to restore derailed train cars and 380-meter damaged railway. All the injured are being treated in a nearby hospital. pic.twitter.com/syvzsH5tAZ

— People's Daily, China (@PDChina) March 30, 2020