Cathy Barriga pide cuarentena total para Maipú tras muerte de adulto mayor residente de un hogar

View this post on Instagram

Lamentamos el fallecimiento de nuestro vecino, adulto mayor de 82 años, victima del covid19. Él pertenecía a un hogar de adultos mayores ELEAM de nuestra comuna, el cual se encuentra en cuarentena , debo informar también que existe otro hogar de adultos mayores con resultado positivo. Ambos casos en los barrios con más [email protected] mayores de la comuna. Nuestra comuna es la que tiene más población de [email protected] mayores, cerca de 100mil habitantes , el Hospital tiene la capacidad de asistir a 12 pacientes críticos y hoy están 7 en cuidados intensivos, necesitamos que se decrete urgente cuarentena total en nuestra comuna, los casos están y el riesgo de nuestra población es mayor. Toda esta información es posible Gracias a la alianza de trabajo colaborativo entre el hospital El Carmen y la comunidad . #maipúunidocontraelcoronavirus #beas @hospitalelcarmen #maipúrenace☀️

A post shared by Cathy Barriga (@cathy_barriga) on Mar 31, 2020 at 9:05am PDT

Es por esto que la jefa comunal hizo un llamado a las autoridades a decretar cuarentena total en Maipú. "Esto es un llamado desde nuestro municipio, decretar cuarentena total en nuestra comuna", dijo.

"Nuestra comuna es la que tiene mas adultos mayores del país, el Hospital El Carmen tiene a siete personas en Ciudados Intensivos, necesitamos una cuarentena total", precisó.

Te recomendamos: