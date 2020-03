Controversia por informe del Minsal con casos de coronavirus en cada comuna de Chile

El Ministerio de Salud publicó pasadas las 22 horas de este lunes 30 de marzo en su página web un informe de su Departamento de Epidemiología sobre el alcance en el país de la pandemia por el coronavirus, cuyo primer caso fue informado el martes 3 de marzo y que hasta esta jornada sumaba 2.449 contagiados y ocho muertos. Y la comuna de Las Condes lidera la lista, con 181 testeados positivos.

"Este reporte corresponde a un análisis descriptivo de los casos notificados en el país, información proporcionada por el sistema de vigilancia epidemiológica de la cartera sanitaria. Esta información se actualizará cada 48 horas", señala la introducción del comunicado del Minsal (entrar aquí).

"En Chile, hasta el 29 de marzo se han confirmado 2.449 casos de COVID-19 por laboratorio. El presente informe está desarrollado a partir de la caracterización de 2.088 casos confirmados, que han sido notificados en el sistema EPIVIGILA. La caracterización de ellos se resume de la siguiente manera:

-Las mayores tasas de incidencia se encuentran en las regiones de Ñuble, Araucanía, Magallanes, Metropolitana y Los Lagos.

-La mediana de edad es de 39 años, donde el 3% corresponde a menores de 15 años, el 89% a adultos entre 15 y menores de 65 años, y el 8% corresponde a adultos mayores, sin observar diferencias por sexo.

-Según antecedentes epidemiológicos, el 36% corresponden a casos secundarios, un 22% a casos importados, un 21% no tiene nexo epidemiológico y un 21% está en proceso de investigación que corresponde a notificaciones de las últimas fechas", agrega el informe, que en los últimos días había sido solicitado con insistencia por los alcaldes para tener clara información acerca de la enfermedad en sus respectivas comunas.

En todo caso, a través de redes sociales no faltaron los cuestionamientos hacia la rigurosidad del informe, lo que hizo que la propia subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, respondiera por la misma vía

Informe epidemiológico COVID-19 – Ministerio de Salud – Gobierno de Chile https://t.co/uuLficxiEI vía @3imit el informe del 30.03.20 indica que Talagante no tiene casos, lo que no concuerda con nuestros registros. No son tiempos para ese nivel de error!!! Más rigor!

