¿Cuándo se regresa a clases presenciales? La polémica entre el Minsal y el Mineduc

El ministro de Educación Raúl Figueroa, habló de volver a clases el 27 de abril, en medio de la pandemia del coronavirus. Esto, recordamos, en medio de la suspensión de clases por dos semanas más y el adelantamiento de las vacaciones de invierno.

Pero no, de inmediato el ministro de Salud Jaime Mañalich afirmó que -junto al Presidente Sebastián Piñera- analizan todos los días con datos las decisiones que se adoptarán para evitar la propagación del coronavirus, asegurando que no está en condiciones de avalar lo planteado por el ministro de Educación.

“¿Qué va a pasar de aquí a dos meses más? ¿Va a haber clases? Yo no me atrevo a afirmarlo, en cuatro lunes más vamos a tener que tomar una definición y puede ser una definición para todo el país o diferente en una zona, diferente en otras”, expresó.Pero esta mañana, Figueroa señaló que se determinó que no habrá clases presenciales en cuatro semanas de abril, pero que todo está sujeto a la evaluación del Ministerio de Salud, respecto al avance en la “batalla contra el coronavirus”.

#ENVIVO El ministro @raulfiguersa responde dudas y se refiere a las últimas medidas en materia de educación por contingencia del #PlanCoronavirus https://t.co/At2LKKX01p — Ministerio de Educación (@Mineduc) March 31, 2020

"Las decisiones que estamos tomando y que afectan al sistema escolar, son decisiones que tienen un profundo sentido sanitario, se toman para cuidar la salud de todos los chilenos”, dijo Figueroa.