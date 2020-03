La impactante declaración de familia de fallecida de Maipú que no tenía coronavirus

Este domingo mientras la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y el ministro de Salud, Jaime Mañalich peleaban por redes sociales. El motivo de la polémica era la jefa comunal asegurando que una mujer de 64 años de su comuna había fallecido por covid -19; mientras que la autoridad sanitaria aseguraba que no. Barriga contaba con el certificado de defunción que le entregó la familia que decía que había muerto por coronavirus. Mañalich finalizó la pelea con el certificado del ISP con el resultado del test, que mostraba que era negativo. Sin embargo no se le fue notificado este mismo resultado a la familia, a quien le dijeron que el miércoles estaría el resultado.

Mientras la pelea entre las autoridades ocurría, la familia pasaba por un desgarrador proceso. Según declararon en La Mañana de CHV, la negligencia se tradujo en que el funeral debió pasar por el protocolo del coronavirus. "La pasan de la cama a una bolsa hermética y de la bolsa hermética directamente el ataúd", fue parte del triste testimonio.

Tras lo que les dijeron en el hospital, el hijo de la familia se resguardó de no contagiar a nadie, menos a su hijo de 3 años. "No llegué a la casa en tres días pensando que lo podía contagiar. A las 17:30 nos llama el doctor y nos dice su mamá falleció, el sábado llegamos en la mañana y el doctor nos pasa el certificado de defunción y ahí sale por covid -19".

El joven cuestiona por qué no les dijeron "saben qué el examen fue negativo, así que pueden vestir a su mamá, maquillarla, verla, que no pudimos. Nos dijeron que el resultado iba a estar el miércoles de esta semana. Pero por qué estuvo antes ¿el Mañalich se sintió con el agua en el cuello por lo que la Cahy dijo? Increíble que la alcaldesa mostrando un papel mueva todo el sistema.

El joven le habría cuestionado a los funcionarios el certificado diciendo que "pero cómo si el examen rápido no arroja, mide el sistema inmunológico y mi mamá lo tenía bajo. La reanimaron y después del segundo, el tercero, ya no pudieron reanimarla. Eso fue, así tal cual. El sábado fuimos a ver el certificado y decía covid".

"Nos da pena escuchar a los políticos oye pídele disculpas a Mañalich, a la Cathy, ¿pero a nosotros quiénes nos piden disculpas?Ese miedo que uno tiene adentro por contagiar a sus seres queridos es muy fuerte. O nos ocultaron a nosotros información o de verdad iban a esperar hasta el miércoles para informarlo. Nos da pena porque se podían haber hecho cosas distintas. Mi mamá era una señora muy amorosa, había mucha gente que quería despedirse, sabes como lo hicimos, vía instagram, en un en vivo".

"No la vimos, la tuvimos que sepultar desnuda dentro de una bolsa de nylon. Un ataúd casi metálico porque hubo que sellarlo. Sabíamos que estaba enferma, sabíamos que no podía más. Yo estoy totalmente agradecido con la alcaldesa, muy agradecido", dijo a la señal el padre de la familia.

Al ser consultado sobre si alguien del Gobierno se comunicó con él, la respuesta fue la peor: "no. Alguien, pero no me diga quién, me dijo el examen de su señora salió negativo. Esto fue el domingo como a las 16:00 de la tarde. Alguien del ISP. Pero ya había salido el señor, le digo señor pero no quiero tratarlo más allá, que tenía información del día antes. Por qué no la dio, por qué si él no podía sus asesores no le dijeron que era por dignidad. En último caso haberme llamado. Me podrían haber llamado y había sido otra cosa. Pero nosotros supimos después del alegato entre la alcaldesa y el señor Mañalich".

El hombre tiene 71 años y trabaja en la municipalidad de Maipú, como parte del equipo de seguridad ciudadana. Hace 15 días fue enviado a su casa por ser grupo de riesgo y lamenta fuertemente la fría despedida que debió darle a su esposa. "Cualquier persona necesita que haya alguien, al menos un familiar apoyando. No sólo yo, sino que cualquier persona", señaló.

"¿Oculta información el señor ministro? Eso es lo que yo tengo rabia, por qué a nosotros nos miran como un número, no nos consideran como persona ¿porque son ministros? ¿porque tiene privilegios?", cuestionó el vecino de Maipú, increpando a Mañalich.

Respecto a acciones legales aseguraron que lo están evaluando. "No sé, lo estoy evaluando. A nosotros ponernos que tenía coronavirus en el certificado de defunción nos cortaron las manos. Y el señor Mañalich sí tenía el certificado el día anterior no sé por qué no lo comunicó, por qué lo hizo al último momento".

Una de las peticiones es que nadie deba pasar por lo mismo. "Así como lo hicieron conmigo lo van a hacer con cualquiera, con cualquier persona. A mí el servicio que me dan no me lo dan gratis. Yo quedé endeudado hasta los ojos, me están descontando el 25% del sueldo mensual. Y encima en el hospital hacen esto".

"La enterramos a las 12:30 y pasaron 5 personas a verlos 5 minutos", dijo el hijo de la familia. Una de esas personas fue la alcaldesa Cathy Barriga. "Yo respaldo a la Cathy porque fue a única que nos dio un apoyo, algo moral. Ella publicó lo que nosotros sabíamos no más. Ella dijo que estaría acompañándonos, "y eso fue para nosotros un alivio. Aunque alguien más de la familia pueda ir al funeral. Ella no tendría que estar ahí y eso fue un pésame más significativo. Simplemente porque nosotros manejábamos la misma información que ella, entones que el Mañalich le haya dicho mentirosa…".

"La enterramos desnuda porque tenía covid, entramos 5 personas porque tenía covid, entonces por qué dice algo que no es si todo el protocolo fue así. El domingo después del funeral de la una y media nos enteramos. Cómo quedamos, y viendo el examen que fue el sábado que tenían la respuesta. Imagínate cómo quedamos nosotros al saber que ellos tenían la respuesta el día anterior ", increpó el familiar de Maipú.