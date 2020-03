Permiso de Circulación y su polémica: Chahuán desmiente a Matthei por SOAP

El Congreso aprobó la prórroga del Permiso de Circulación 2020 hasta el 30 de junio, pero de a poco se fue conociendo la letra chica del proyecto de ley.

Una de las que insistió en este punto fue la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien mediante un video advirtió a la población de las desventajas que tendría pagar el permiso de circulación en junio, tanto por los intereses como por la no obligación de responder de los seguros obligatorios.

Pero el senador de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, sostuvo que "aquellos que opten por la fórmula que aprobó el Congreso Nacional, en términos de el no pago del permiso de circulación antes del 30 de junio, los seguros privados van a responder a todo evento".

“Las dos únicas hipótesis, en virtud de las cuales los seguros privados no responderían, serían en no contar con la licencia de conducir válida y no tener la revisión técnica al día. Y ya hemos dicho que respecto a la revisión técnica se van a extender también, o prorrogar hasta el 30 de junio“, indicó el senador.

Hasta el 30 de junio no se van a cursar ni aplicar infracciones o sanciones por no contar con el permiso de circulación vigente, y también quienes tengan vehículos con sus revisiones técnicas vencidas desde octubre del 2019.

Eso sí, hay que cancelar el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) antes del 31 de marzo.