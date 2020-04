Andrés Longton, diputado RN: "Me hubiera gustado una proactividad mayor del Gobierno"

Diputado Longton, usted es uno de los firmantes de la iniciativa ¿Qué le parece el actuar del Gobierno?

Lento. Si nosotros no hubiésemos presionado con este proyecto, el Presidente no hubiera hecho el anuncio, porque no se habría producido la polémica. Le entregamos la responsabilidad al Ejecutivo de hacerse cargo de la patita que faltaba. Habría sido mucho mejor que se sumaran de un comienzo, pero bueno.

¿Qué explicacion les dieron para restarse?

Hubo dos explicaciones, que no iban a haber aglomeraciones porque el 70% de los permisos ya estaba pagado, lo que yo no me creo; y que los municipios requerían de los fondos, pero no entendieron que no se iban a dejar de percibir, sólo que iba a ser parceladamente . Yo creo que hubo falta de visión, una mala lectura de lo que estaba pasando. Y puede que haya existido presión de municipios.

Usted menciona que esta era una medida va en directo beneficio de la gente, y que han faltado iniciativas así ¿El Gobierno está al debe?

El Ejecutivo no puede ser tan reactivo, tiene que ir con la iniciativa por delante. Se ha avanzado en medidas concretas, pero respecto de la clase media, que también involucra a gente vulnerable, no ha habido ninguna medida concreta, que vaya a la vena.

¿Qué lectura hace de eso, en el entendido que venimos del estallido social, donde las medidas sociales eran prioridad?

El Gobierno ha enfrentado esta crisis de manera progresiva y como corresponde desde el punto de vista sanitario. Hay más recursos y proyectos importantes. El Presidente ha hecho mucho, pero creo que se pudo haber prevenido situaciones que pueden gatillar que la gente pueda pasarlo peor de lo que lo está pasando. Falta colaboración de todos. Me hubiera gustado una proactividad mayor del Gobierno.

Desde La Moneda hay ocasiones en los que los responsabilizan a ustedes por los retrasos ¿Cómo recibe eso?

Yo creo que hay responsabilidad de todos, de oficialismo y oposición. Eso es verdad, a la oposición le falta colaborar y al oficialismo también nos ha pasado la cuenta ser tan dogmáticos. Por otra parte, yo creo que a los parlamentarios hay que escucharlos un poco más. A veces se toman las decisiones arriba y no se conversa con nosotros que estamos constantemente en contacto con la ciudadanía. No sólo somos un buzón para ser un voto, se nos tiene que poner atención. A veces no se nos pesca.

Esa crítica es permanente ¿Qué pasa con la comunicación con Palacio?

Falta piel, faltan relaciones humanas, entenderte, escucharte. Falta que nos sentemos a conversar, que más allá de que se tomen apuntes, se haga algo con ellos, no que cierren el cuaderno y lo guarden. Siento que muchas veces no se nos escucha.