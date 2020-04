Cervecería dará tres meses de cerveza gratis a los que adopten un perro durante cuarentena

La cervecería belga Anheuser-Busch InBev, anunció por Twitter una irresistible oferta para pasar la cuarentena por coronavirus.

Junto con la compañía de Midwest Animal Rescue, tienen la siguiente propuesta: quienes adopten un perrito, tendrán tres meses de cerveza gratis.

La empresa ubicada en Estados Unidos inició la campaña “Foster a Dog, Get Busch”, la cual beneficiará a quienes adopten un perrito antes del 25 de abril.

Everyone could use a companion for the couch right now. So if you foster (or adopt) a dog from Midwest Animal Rescue, we’ll give you 3 months’ worth of Busch to enjoy by their side. Go to https://t.co/S58CM3Z6OM to learn more.

RT to spread the word. https://t.co/2Afl5fhh9T pic.twitter.com/WebTTioZ2M

— buschbeer (@BuschBeer) March 25, 2020