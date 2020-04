Estiman que 250 mil chilenos podrían quedar cesantes en los próximos tres meses

Justo en una jornada en la que aumentaron las filas en las oficinas de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) de personas que han perdido sus empleos, desde la Multigremial Nacional anunciaron un panorama negro de aquí a noventa días en lo relativo a la fuerza laboral, debido a la crisis originada por la pandemia de coronavirus.

Esa agrupación -que reúne a Pymes y emprendedores de todos los rubros, representando a 114 gremios, cerca de 200 mil empresas y más de un millón de trabajadores- pronostica que el 70% del desempleo en los próximos tres meses provendría de su sector.

Eso significaría que las cifras del paro se elevarán a dos dígitos, con al menos 250 mil personas en peligro de perder su fuente de ingresos en los próximos 90 días, llegando a cifras de dos dígitos, luego de que la última tasa de desocupación subió 0,8 puntos porcentuales hasta 7,8% en el trimestre móvil diciembre-febrero, o sea, son más de 767 mil 800 personas las que no tienen trabajo. .

"Si siguen las cuarentenas, las cifras de desempleo van a seguir creciendo. Podrían ser 250 mil personas las que queden sin trabajo, y de ellas un 70%, algo así como 175 mil, podrían venir del mundo de las mipymes, eso es lo más preocupante", detalló el economista y presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett.

El líder gremial agregó que "la recuperación para volver a los niveles de empleo y crecimiento que teníamos podría demorar muchos años. Por lo tanto, el desafío es grande y requiere de unidad. Estamos hablando de entre 20 mil y 25 mil micro y pequeñas empresas las que estarían quebrando en los tres meses que vienen producto de esta crisis… Para las mipymes el tema no pasa porque no quieran pagar sueldos a sus trabajadores, el problema es que no hay ventas, y así es imposible que puedan sostenerse. Lo triste es que hay miles de emprendedores que están a punto de perder el esfuerzo de toda una vida".