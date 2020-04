Rechazo transversal al alza del valor de los planes de las Isapres

Como una bomba cayó ayer el anuncio hecho en una conferencia de prensa por el superintendente de Salud, Patricio Fernández, sobre el alza en los valores de los programas de siete Isapres, variaciones serán aplicadas durante el proceso de adecuación anual que se inicia en julio de 2020 y culmina en junio de 2021. Información dada a conocer justo en medio de la crisis sanitaria y económica producida por la pandemia de coronavirus.

Seis Isapres abiertas y una cerrada de las nueve existentes informaron que reajustarán sus precios base. Las Isapres abiertas que aplicarán alzas son Colmena (promedio de 4,9%), Vida Tres (4,9%), Banmédica (4,9%), Nueva Masvida (4,7%), Cruz Blanca (4,0%) y Consalud (4,0%). De las Isapres cerradas, solo Isalud subirá sus precios, con un promedio de 3,0%. Las aseguradoras cerradas que decidieron mantener sus valores son Fundación y Cruz del Norte.

Las cartas de adecuación notificando estas alzas van a ser remitidas por las Isapres a partir de abril de 2020, con 90 días de anticipación al mes de cumplimiento de la anualidad de cada contrato.

Luego de conocer el alza, los afiliados pueden aceptar la propuesta de aumento efectuada por la Isapre, es decir, mantener su plan vigente al nuevo precio. Otra chance es aceptar el plan alternativo ofrecido de manera obligatoria por la Isapre en la carta de adecuación.

Previa evaluación, también pueden poner término al contrato para cambiarse de Isapre o incorporarse a Fonasa. Y los cotizantes además tienen la opción de reclamar en la Superintendencia de Salud o ante los Tribunales de Justicia, presentando un recurso de protección.

ALZA “INACEPTABLE” PARA CONADECUS

El presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, señaló que esta situación es “inaceptable”.

“El alza de los planes de los programas de las Isapres es verdaderamente inaceptable para todo el país. La salud privada pone de nuevo la nota alta, ratificando que solo busca la rentabilidad y el lucro a costa de los cerca de cuatro millones de chilenos afiliados a ese sistema. Este incremento en los valores debe ser contrarrestado por la Superintendencia de Salud, y de una vez por todas el Gobierno tiene que intervenir a la salud privada para que pase a ser parte y la coordine el sector público… Esta situación hace más presente la necesidad de fortalecer a la salud pública y no seguir teniendo dos sistemas. El abuso está inserto en el Adn de las Isapres, que no tienen escrúpulo alguno en cobrar más en medio de una crisis sanitaria por el coronavirus, una pandemia que azota al mundo. Ellos están poniendo por delante sus privilegios, que les permiten subir los precios y aumentar la rentabilidad”.

MINISTRO DEL INTERIOR DIJO QUE INCREMENTO ES “INOPORTUNO”

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, sostuvo que el incremento de los precios es una medida “inoportuna”, añadiendo que dado el momento que vive el país lo que se espera son “acciones concretas”. También llamó al Senado a aprobar la ley que regularía estas modificaciones unilaterales.

“El alza es muy inoportuna, pues este un momento de mucha dificultad, obviamente esperamos no solo gestos, sino que también acciones concretas. Las buenas políticas públicas son proyectos como el que tenemos para hacer una reforma integral al sistema de Isapres. Eso está en el Senado con urgencia, y esperamos que se pueda resolver cuanto antes para que este tipo de situaciones no se repita… Si se despacha la ley van a terminar ese tipo de reajustes o alzas que afectan de manera compleja a gran parte de la población, o a lo menos se van a atenuar e incorporarán otras consideraciones más objetivas, vinculadas por ejemplo a los antecedentes sanitarios del cotizante”, precisó el jefe de Gabinete.

GUIDO GIRARDI: “SOLO LES PREOCUPA EL NEGOCIO”

El senador PPD Guido Girardi, miembro de la Comisión de Salud, llamó al Gobierno a incorporar una indicación en el proyecto de Isapres que se encuentra en la Cámara para impedir el alza de planes. Dijo que el proyecto enviado por el Ejecutivo no ha sido tramitado en la Comisión de Salud, porque “solo legaliza los abusos y no termina con ninguno de los problemas, como la integración vertical y las discriminaciones de todo tipo”.

“Fue público cuando el ex presidente de la Asociación de Isapres (Rafael Caviedes) dijo que no se podían dar el lujo de atender enfermos. Esa es la lógica de estas instituciones que no tienen ningún compromiso con la salud y la vida de sus afiliados y solo están preocupados del negocio… El proyecto del Gobierno no les sirve a los usuarios ni al país, es un balón de oxígeno para que sigan abusando, porque no quieren tocar los intereses de los grandes grupos económicos. No vamos a regular para favorecer a las Isapres, por eso presentamos un proyecto de ley que las obliga a cumplir con el contrato que tienen al igual que a las clínicas con los planes complementarios. Lo que se necesita es que la Cámara de Diputados lo tramite y ahí incorporemos la prohibición de las alzas”.

FRANCISCO CHAHUÁN: “ANUNCIO INSENSIBLE Y FUERA DE CONTEXTO”

Y el también integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Alta y senador RN, Francisco Chahuán, declaró que el alza de las Isapres “es completamente insensible y fuera de contexto”.

“Nos parece impresentable el anuncio del incremento promedio del 4,5% en los planes de salud de las Isapres, justamente cuando estamos en el Parlamento pidiendo urgencia al proyecto para terminar con los abusos del sistema privado de salud. Estas alzas parecen completamente irresponsables. Creemos claramente que este anuncio es insensible y está completamente fuera de contexto”.