Terremoto en Idaho revive temores de una erupción del super volcán de Yellowstone

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) determinó que anoche se registró un terremoto de magnitud 6,5 en el estado de Idaho, al oeste de dicho país.

El epicentro del terremoto se ubicó en una remota región Beaver Creek, a lo largo de las montañas del Salmon River, al noreste de la capital Boise, muy cerca a Yellowstone.

No obstante, las autoridades locales ni la policía han reportado víctimas mortales y daños materiales que dejara el terremoto.

Pero esto va más allá, porque en medio de los temores generados por la propagación de la pandemia de coronavirus, los usuarios se preguntaban sarcásticamente qué más estaba a punto de comenzar el año 2020 en el mundo cuando las "predicciones" de una erupción del super volcán de Yellowstone se reavivaron en las redes sociales después de la temblores.

Si bien no ha habido informes inmediatos de lesiones en el terremoto que se produjo el martes por la noche, los usuarios de las redes sociales en varias ciudades informaron que sintieron el temblor cuando el Servicio Geológico de EE. UU. (USGS) dice que el epicentro del terremoto fue de casi 45 millas al oeste de la ciudad de Challis y cerca de Beaver Creek a lo largo de las montañas del río Salmon.

Yellowstone and COVID-19 celebrating the destruction of the world pic.twitter.com/xY2JDO0lM5

— kazII 🌜 (@kazii_timeless) April 1, 2020